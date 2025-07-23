EVDE BULDUĞU TÜFEKLE OYNARKEN DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, Türkoğlu ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.U.P. isimli 10 yaşındaki çocuk, evde rastladığı pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu esnada tüfek bir anda ateş aldı ve çocuk, babasının dayısının oğlu olduğu öğrenilen E.Ç’yi (35) vurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Silah sesinin ardından olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Ç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Acı olay, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.