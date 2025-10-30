Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Türkiye-Danimarka ortak yapımı 'Aldığımız Nefes' filmi izleyiciyle buluştu.

Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi olan yapım, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali'nde yaptı. Türkiye prömiyerinde ise Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, köyde yaşayan bir ailenin kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası başına gelenleri anlatıyor.

Filmde 'Esma' karakterini canlandıran Defne Zeynep Enci'nin oyunculuğu ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

"ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Defne Zeynep Enci ise "Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk sinema filmim. Benim için hem gurur hem mutluluk verici. Burada olmaktan çok mutluyum. Seyircilerle olmak çok güzeldi. İlk sinema filmi teklifi geldiğinde çok çekingendim. Kaynaştıktan sonra sete koşa koşa gidiyordum. Arkadaşlarım hep beni tebrik ediyor ve gurur duyuyor. Zaten hepsi heyecanla filmi bekliyor. Sinemaya devam etmek istiyorum. Gelecekte de ünlü bir oyuncu olmak istiyorum" diye konuştu.