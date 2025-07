Filmin yönetmen koltuğunda Jury Duty dizisiyle tanınan Jake Szymanski oturacak. Senaryo ise Laura Solon imzası taşıyor. Solon aynı zamanda Mark Moran ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor.

Bad Day, küçük kızına verdiği sözü tutmak için hayatının en zor gününü atlatmaya çalışan bekar bir annenin hikâyesini anlatıyor. Film, 1993 yapımı Sonun Başlangıcı (Falling Down)'ın komedi uyarlaması olarak tanımlanıyor. Schumacher imzalı orijinal yapımda Michael Douglas, sıradan bir gün içinde kontrolden çıkan bir babayı canlandırmıştı.

Netflix, projeye hızlıca onay verdi. Çekimlerin bu sonbaharda New York ve New Jersey’de başlaması planlanıyor.

ARA VERMEDEN ÖNCE YÜKSEK GİŞELİ FİLMLERDE OYNADI

Cameron Diaz, 2014’te sinemaya ara vermeden önce Ah Mary Vah Mary (There’s Something About Mary), Tatil (The Holiday), Kötü Öğretmen (Bad Teacher) ve Shrek gibi yüksek gişe yapan filmlerle Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alıyordu.

Netflix, yıldız oyuncuyu yeniden kamera önüne geçmeye ikna edebilmek için ciddi bir teklif yaptı. Ayrıca Diaz’ın, Jamie Foxx ile yeniden aynı projede buluşması da bu dönüşün en büyük itici güçlerinden biri oldu.

Back in Action, ocak ayında platformda yayınlandıktan sonra hızla yükselişe geçti. Nielsen verilerine göre, film yalnızca 6 ay içinde Netflix'in en çok izlenen filmleri listesinde 6. sıraya, tüm dijital platformlar arasında ise yılın üçüncü en çok izlenen filmi konumuna yerleşti.

Ancak Bad Day, Diaz’ın 2025 ve sonrası için planladığı tek proje değil. Oyuncu, sesini verdiği Prenses Fiona karakteriyle Shrek 5 filminde yeniden karşımıza çıkacak. Film, 23 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek.

Diaz, yılın başında katıldığı The Graham Norton Show’da, oyunculuğa dönüş süreciyle ilgili duygularını paylaşmış, “10 yıl aradan sonra bile kapıların hâlâ açık olması inanılmazdı” demişti. Ayrıca Jamie Foxx’un bu dönüşteki rolüne de özel bir teşekkür etmişti.