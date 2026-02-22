İddiaya göre 2021 yılında elinde tek bir bavulla Dubai’ye taşınan Balvanovich, burada sosyal medyaya yöneldi. Kamera alarak içerik üretmeye başlayan genç, kısa sürede dikkat çekici ve lüks yaşam tarzını yansıtan paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

ABARTILI VİDEOLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

'BU KADAR KISA SÜREDE NASIL KAZANDI?'

Sosyal medyada büyük paralar ile yaptığı gösterişli paylaşımlar ise hem viral oldu hem de tartışma yarattı. Instagram’da ve Tiktok hesaplarında @mr.good.luck_ kullanıcı adıyla bilinen Balvanovich, her videosunda 'servet' vurgusu yaparak paraları ateşe bile attı. Kullanıcılar 'bu zenginlik bu kadar kısa sürede nereden geldi?' 'Bu adam taksiciyken nasıl oldu da bu kadar servetin içine düştü?' dedirtti.

115 MİLYON DOLARA VİLLA ALDI

Son olarak 2026 yılında Dubai’den 115 milyon dolar değerinde bir villa satın almasıyla gündem oldu. Adata para içen yüzen paylaşımlarla dikkat çeken isme 'kara para aklıyor' yorumları da

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: 'KARA PARAMI AKLIYOR?'

Balvanovich’in yükselişi ve para içinde yüzdüğü paylaşımları çok konuşuldu. Bir kesim, bunu “azmin ve doğru yatırımın başarı hikâyesi” olarak yorumlarken; diğer kesim, servet artışının arkasındaki finansal süreçlere inanmayarak 'kara para' imalarında bulundu.