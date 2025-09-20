Henüz 12 yaşındayken kalp yetmezliği teşhisi konulan Şevval, zorlu tedavi sürecinde yapay kalp cihazı ile yaşamını sürdürmeye başladı. Dansa, tiyatroya ve sanata ilgi duyan sosyal bir çocuk olan Şevval, yıllarca cihazını çantasında taşıyarak günlük hayatını sürdürmeye çalıştı.

"KENDİMİ TANIMAZKEN BU ÇANTAYLA TANIŞTIM"

Nakil sonrası sağlığına kavuşan ve hastanede taburcu edilmeyi bekleyen Şevval, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hastalığım zatürre ile başladı ve kalbime vurdu. Aylarca yoğun bakımda kaldım. Sonra yapay kalp takıldı. O çanta bedenimin bir parçası gibiydi ama ona alışmak çok zordu. Kendimi bile tanımıyorken, bu cihazla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım. Çocukluğum ve gençliğim hep bununla geçti."

Ailesinin desteğiyle pes etmediğini anlatan Şevval, birçok kez umutsuzluğa kapıldığını, ama hep hayata tutunmak istediğini dile getirdi.

Pandemi döneminde yaklaşık 11 ay boyunca hastanede acil nakil sırasını bekleyen Şevval, o dönemde uygun kalp bulunamadığı için umudunu kaybetme noktasına geldi. Ancak geçen ay, trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbinin bağışlanmasıyla nakil şansı yakaladı. Bu gelişme, Şevval’in hayatında bir dönüm noktası oldu.

"Bu, benim küçüklüğümden beri beklediğim bir şeydi. İkinci bir şans değil, benim için gerçek hayat bu. Donör ailesine sonsuz minnettarım. Böyle bir acı içinde böyle büyük bir iyilik yapabilmek çok kıymetli. Onların sayesinde yaşıyorum."

"KALP NAKLİ BEKLEYEN BİN 500 KİŞİ VAR"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde kalp nakli sorumlusu olarak görev yapan Prof. Dr. Ümit Kervan, Şevval’in durumunun, bekleyen binlerce hasta için umut verici olduğunu söyledi.

“Şevval, 12 yaşından bu yana takip ettiğimiz bir hastaydı. Ciddi kalp yetmezliği nedeniyle 10 yıl önce kendisine yapay kalp takmıştık. Son zamanlarda cihazında pıhtılaşma geliştiği için yeniden acil listeye alındı. Neyse ki uygun kalp bulundu ve başarılı bir nakil gerçekleştirdik.”

Prof. Dr. Kervan, Türkiye’de kalp nakli bekleyen yaklaşık 1500 hasta olduğunu, ancak yılda yalnızca 90 civarında nakil yapılabildiğini belirtti. Bu durumun organ bağışının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

“Hastalarımız hastane odalarında umutla bekliyor. Bizler o umudu canlı tutmak için mücadele ediyoruz.”

Şevval, kendi hikayesini yaşayan diğer hastalara da umut oldu:

“Ben 11'inci senemde nakil şansı yakaladım. Ümit etmek zor ama imkânsız değil. Kimse umudunu kaybetmesin. Kalp bir gün gelir. Bu sadece ikinci bir şans değil; gerçek hayatın ta kendisi.”