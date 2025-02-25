Bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırmasına neden olan nadir bir hastalık olan Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) teşhisi konulan genç kadın, sosyal hayattan tamamen izole bir yaşam sürmek zorunda kaldığını söylüyor.

BAĞIRSAKLARININ 3 METRELİK BİR BÖLÜMÜ ALINDI

Annie’nin hastalık süreci 12 yaşında ilk belirtilerle başladı. 15 yaşında semptomları ağırlaşmaya başladı ve sürekli hastanelere gidip gelmek zorunda kaldı. 18 yaşında doktorlar hastalığını teşhis etti, ancak 22 yaşına geldiğinde durumu ölümcül bir hal aldı.

Bağırsaklarının vücuduna yeterli besin ve sıvıyı emememesi nedeniyle bağırsak yetmezliği de yaşayan Annie, doktorların bağırsaklarından 3 metrelik bir bölümü almak zorunda kaldığını söyledi.

"YEMEK YEME FİKRİ BİLE BENİ HASTA EDİYOR"

Annie, yemek yememenin sosyal hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle anlatıyor:

"İnsanlara yemek yiyememenin ne anlama geldiğini anlatmak gerçekten zor. Yemek, çoğu kişi için sıradan bir şey olabilir ama benim için ciddi bir tehlike. Sosyal yemeklere katılamıyorum, pişen yemeğin kokusu bile beni hasta ediyor. İnsanlar hayatlarına devam ederken ben adeta bir cehenneme hapsolmuş gibiyim."

Aylardır hastanede yattığını, birçok ameliyat ve tedavi süreci geçirdiğini belirten genç kadın, yaşadığı yalnızlığı ise şu sözlerle dile getirdi:

"Kimseye hasta olduğumu bile söylemek istemedim. Sadece iyileşeceğimi düşünüyor ve bu dönemi hayatımdan çıkarabileceğimi sanıyordum. Ama ne kadar da yanılmışım..."

"GELECEĞİ DÜŞÜNEMEMEK KALBİMİ KIRIYOR"

Hastalığı nedeniyle gelecekle ilgili plan yapamamanın kendisini en çok zorlayan şeylerden biri olduğunu söyleyen Annie, yaşadığı psikolojik yükü şu sözlerle ifade etti:

"Hayatımın bu kadar kısa sürede sona ereceğini hiç düşünmemiştim. Geleceğe dair hayal bile kuramamak beni mahvediyor. Aylarca süren korkunç semptomlar, ameliyatlar ve ilaçlarla yaşamak zorundayım. Bu süreci yaşamayan birinin, çektiğim acıyı anlaması mümkün değil."