Karaman'da yaşayan Mevlüt Yüca, memurluğu bırakıp kültür mantarı tesisi kurdu. 43 yaşındaki adam ayda ortalama 15 ton ürün sattığını belirtti. Devlet memurluğu sürecinin yorucu ve hantal olduğunu açıklayan Yüca, bu işin mali açıdan daha kazançlı olduğunu söyleyerek mimarlık şirketi kurarak bu işe adım attığını ifade etti.

Karaman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 65 hibe desteği alarak kültür mantarı üretim tesisi kuran 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, ayda ortalama 15 ton ürün satıyor. Yüca "Devlet memurluğu süreci biraz yorucu ve hantal geldi. Daha çok çalışmak ve üretmek istedim. Tabii mali kazanç elde etme düşüncesi de etkili oldu. Bir mimarlık şirketi kurdum. Sonra baktık ki çok çeşitli hibe seçenekleri, çok çeşitli destekler var. Fırsatı görünce biz de başvurduk ve bu tesisi kurduk" diyerek bu işe nasıl başladığını anlattı.

MEMURLUKTAN İSTİFA EDİP ŞİRKET KURDU

Yüca, bu işe girmeden önce yaklaşık 10 yıldır inşaat mühendisi kadrosuyla memur olarak çalışıyordu. 2021 yılına görevinden istifa edip bir mimarlık şirketi kurdu. Şirkette yatırımcılar için projeler hazırladığını ifade eden Yüca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurdu.

Aldığı hibe sonrasında Kazımkarabekir ilçesinde 5 odalı mantar tesisi kuran Yüca, tesisin çatısına güneş paneli enerjisi kurdu. Enerji ihtiyacının tamamını bu panellerden sağlayarak önemli bir gelir elde etti

Kurduğu mantar üretim tesisinde 6 kadına iş istihdamı da sağlayan Yüca 2023 yılında tamamen faaliyete geçti. Yaşadığı süreci anlatan Yüca, fırsatı görünce hibeye başvurduklarını ve pazar alanı araştırması yaptıklarını aktardı.

GIDA SEKTÖRÜ BİTMEYECEK BİR ALAN

Araştırmalar sonucu, bu alanın önünün açık olduğunu fark eden Yüca, bu şekilde mantar üretimine geçtiklerini ifade etti.

Şu an tesisleri 5 odadan oluşuyor ve aylık 15 tondan yılda 180 ton mantar üretiyorlar. Toptan satış yaptıklarını belirten Yüca, "Çünkü üretim miktarımız çok fazla. Marketlere ve pazarcılara da ürünlerimizi gönderiyoruz." dedi.

Gıda sektörünün asla bitmeyecek bir sektör olduğunu ekleyen Yüca, iş kurmak isteyenlerin öncesinde bir pazar araştırması yapmasını önerdi.

Tesis, kendi elektriğini üretiyor ve bu da gider kalemini önemli ölçüde etkiliyor. "Çatımızda 120 kilovatlık bir güneş enerji sistemi mevcut" diyen Yüca, "Bizim aylık tüketimimizin tamamını karşılıyor. Bir o kadar da fazlamız oluyor. Enerji fazlasını sisteme satış yapan bir durumdayız. Dolayısıyla herhangi bir enerji bedelimiz yok. Mali olarak ciddi anlamda katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.