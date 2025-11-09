Filipinler bir kez daha doğanın öfkesine teslim oldu. Kalmaegi Tayfunu’nun ardından henüz yaralar sarılmadan, şimdi de ülke Fung-wong adı verilen bir başka dev fırtınanın hedefinde. Dakikalar içinde süper tayfuna dönüşen Fung-wong, ülkeyi yeniden karanlığa gömdü; binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, ALARM SEVİYESİ ZİRVEDE

Fung-wong’un saatte 250 kilometreye yaklaşan rüzgârları ülkenin doğu ve kuzey bölgelerini vururken, birçok bölgede elektrik kesintileri başladı. Hükümet, tayfunun etkili olacağı bölgelerde “en yüksek alarm” seviyesini devreye soktu.

DAHA BİRKAÇ GÜN ÖNCE 204 KİŞİ CAN VERDİ

Bu yeni felaket, Filipinler’in Kalmaegi Tayfunu’nun yıkıcı izlerini silmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Kalmaegi geçtiğimiz hafta en az 204 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin kaybolmasına yol açmıştı. Aynı tayfun, Filipinler’den sonra Vietnam’a ulaşarak 5 kişinin daha ölümüne neden olmuş, kıyı kasabalarını harap etmişti.

DEPREMLERİN ARDINDAN TAYFUN VURDU

Filipinler son aylarda sadece tayfunlarla değil, depremlerle de sarsılıyor. 30 Eylül’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişi, geçen ay yaşanan 7.6’lık depremde ise en az 7 kişi yaşamını yitirmişti.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem kuşağında yer alan ülkede, yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtına yaşanıyor.

Meteoroloji uzmanları, deniz sıcaklıklarının artmasının tayfunların daha sık ve yıkıcı hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor. Filipinler halkı ise artık sadece yeni bir tayfun değil, bir sonraki felaketi bekliyor…