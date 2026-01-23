NATO’nun verilerine göre Rusya, 2022 yılında başlattığı Ukrayna savaşında bugüne kadar bir milyondan fazla asker kaybı verdi. Bu kayıplar; hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralanarak artık savaşamayacak duruma gelen askerleri de kapsıyor.

NATO, yalnızca Aralık 2025 ayında 25 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Aynı raporlarda, Rusya’nın cephedeki insan gücü açığını kapatmak amacıyla Arap ülkeleri ile Afrika’dan yoksul erkekleri çeşitli vaatlerle kandırarak Ukrayna’daki savaşa gönderdiği öne sürüldü.

Bu süreçte, yabancı savaşçı temin eden Rus vatandaşlarıyla iş birliği yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

RUS DEVLETİNDEN PARA ALDI

BBC ve İngiliz basınından Daily Mail’in haberlerine göre, bu kişilerden biri de Polina Alexandrovna Azarnykh isimli Rus vatandaşı kadın oldu.

Devletten aldığı yüksek miktardaki ödemeler karşılığında yabancı savaşçılar temin ettiği belirtilen Azarnykh’nin, bu faaliyetleri uzun süredir sürdürdüğü aktarıldı.

Daha önce yabancı öğrencilerin eğitim amacıyla Moskova’ya gelmesine yardımcı olan bir Facebook grubunu yöneten Azarnykh’nin, ilerleyen süreçte Rus Ordusu için yabancı savaşçı bulmaya başladığı ifade edildi.

UKRAYNA SAVAŞINDA ÖN CEPHELERE GÖNDERİLDİ

Bu amaçla Telegram üzerinden bir kanal açan kadının, Arap ülkeleri ve Afrika’daki yoksul gençlere para, iş imkânı ve Rusya vatandaşlığı gibi vaatlerde bulunarak onları ülkeye çektiği öne sürüldü. Ancak bu sözlerin yerine getirilmediği, kandırılan yabancıların ise Ukrayna’daki çatışmalarda ön cephelere gönderildiği iddia edildi.

500 ASKER KAZANDIRDI

40 yaşında olduğu ve eski öğretmenlik yaptığı belirtilen Azarnykh’nin Telegram kanalında çoğunluğu Arap ve Afrikalılardan oluşan yaklaşık 21 bin abonesi bulunduğu kaydedildi. Haberde, bu faaliyetler karşılığında yaklaşık 120 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği, en az 500 yabancının Rus Ordusu’na katılmasını sağladığı öne sürüldü.

Daily Mail gazetesinde yer alan bir başka haberde ise Afrika’dan Rus Ordusu’na getirilen Francis adlı paralı askerin yaşadıkları aktarıldı. Habere göre Francis, tüm yalvarmalarına rağmen canlı bomba olarak kullanılmaktan kurtulamadı. Rus askerlerinin üzerine bomba bağlayarak alay ettiği ve Ukrayna hedeflerine doğru gönderdiği Francis’in akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

Francis’in, kandırılarak ya da para karşılığında Rusya’nın savaş sistemine dahil edilen 131 farklı ülkeden gelen binlerce yabancıdan yalnızca biri olduğu vurgulandı. Aynı şekilde eğitim amacıyla Rusya’ya giden gençlerin de bu savaş mekanizmasının içine sürüklendiği öne sürüldü.

BBC’nin haberinde yer alan Suriyeli Ömer ve Habib ise Rus ordusundan kaçmayı başardıkları için kendilerini şanslı saydıklarını ifade etti. Ancak aynı koşullarda cepheye gönderilen birçok arkadaşlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.