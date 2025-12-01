İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta 14 Kasım’da bir apartmanın girişinde bulunan doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimliği belirsiz bir kişinin araçla binanın önüne gelerek kısa bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği ve ardından kaçtığı belirlendi.

YANLIŞ BİNAYI ATEŞE VERDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü çalışmada şüpheli Y.Y. (30) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde Y.Y., T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu ve kundakladığı binanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü belirtti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.