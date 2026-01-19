Barcelona'da, 18 yaşındaki süper genç yeteneğin Paris Saint-Germain'e kaptırılması şoku yaşanıyor.

Katalan devinin bu sezon A takıma dahil ettiği, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşında Dro Fernandez'e 'Lamine Yamal'ın orta saha hali', 'Yeni Iniesta' gözüyle bakıyordu.

Dro Fernandez, Barcelona'da fazla süre bulamayacağını, potansiyeline erişemeyeceğini ve kendini geliştiremeyeceğini öne sürerek ayrılma kararı aldı. Böylesine önemli bir yetenekten bu çıkış gelince Chelsea, Manchester City ve PSG hemen devreye girdiler ancak Fransız devi, Luis Enrique faktörünü de kullanarak bu transferi bitirdi.

6 MİLYON EURO FESİH MADDESİ VARDI

18 yaşındaki genç yetenek 6 milyon Euro'luk fesih maddesini kullanarak PSG'ye gideceği yönünde kulüp yönetimine bildirimde bulundu.

Bu bildirimin basına sızması sonrası Katalan spor basını da kulüp yönetimini ağır sözlerle ve 100 milyon Euro'dan fazla edecek bir oyuncunun neredeyse bedavaya elden kaçması nedeniyle eleştirirdi.

'SÜRE ALMAK KOLAY DEĞİL'

Tüm bu gelişmeler üzerine Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol gazetesi AS'a açıklama yaptı.

Flick, "Bir teknik direktör olarak yaptığımız şey oyunculara güven vermektir. Onların gelişmesi için onlara inanmaya çalışırız. Ayrıca etrafında insanlar olduğunu da biliyorum. Bunun geçmişte kalmasını beklemek istiyorum. Kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman bununla ilgileniriz. Şimdi zamanı değil. Eğer Dro kapalı olmasaydı, bu soruyu cevaplamazdım. Ama biz futbol dünyasındayız ve bazen olaylar oluyor. Yaptıklarıyla aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama onlar yetişkin insanlar. Etraflarında insanlar var ve bu onları kışkırtabilir. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum, sanırım bu kadar yeter. Benim için önemli olan her gün antrenman yapmak. Bu konuda çok tecrübem var. Onların sahip oldukları potansiyeli görmelerini sağlamak. Bunu analiz ediyorum ve sonra onlara öneriyorum. Bunlar onlara yardımcı olabileceğimiz alanlar. dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar, süre almak kolay değil. Ama sonuçta, her antrenmandan sonra daha iyi oluyorsunuz. Bunu her antrenmanda görüyorum. Süreç bu. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar." dedi.