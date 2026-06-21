Küresel gıda ve beslenme endüstrisi verilerine göre, gıdaların enerji yoğunlukları analiz edilerek kalori değerlerine göre resmi sınıflandırmaları yapıldı. Yapılan incelemeler, günlük enerji ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynayan besinlerin kontrolsüz tüketiminin doğrudan kilo artışına zemin hazırladığını gösteriyor.

GIDALARIN KALORİ DEĞERLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI NASIL YAPILIYOR?

Beslenme literatüründe gıdalar, 100 gramlarındaki enerji miktarına göre üç temel gruba ayrılıyor. Sebze, meyve ve az yağlı süt ürünlerinin yer aldığı grup, 150 kilokalorinin altındaki değerleriyle düşük kalorili besinler olarak tanımlanıyor. Günlük beslenmenin temelini oluşturan bu ürünleri, 200 ila 350 kilokalori arasında değerlere sahip olan et, balık, sert peynirler ve unlu mamullerin oluşturduğu orta kalorili besin grubu takip ediyor.

Enerji değeri 100 gramda 400 kilokaloriyi aşan ürünler ise yüksek kalorili gıdalar sınıfına giriyor. Bu grupta tatlılar, bal, reçel ve kuruyemişler yer alıyor. Doğadaki en yüksek enerji yoğunluğu ise yapısal olarak doğrudan yağ dokusunda bulunuyor. Gıdaların yağ oranı yükseldikçe, içerdikleri toplam kalori miktarı da aynı oranda artış gösteriyor.

EN YÜKSEK ENERJİ BARINDIRAN REKORTMEN ÜRÜNLER HANGİLERİDİR?

Yapılan ölçümlere göre pazardaki en yüksek kalorili gıdaların başında, neredeyse yüzde 100'ü yağdan oluşan ayçiçek, zeytin, keten tohumu ve hindistan cevizi gibi bitkisel yağlar geliyor. Bu yağların 100 gramı yaklaşık 850 ila 900 kilokalori arasında enerji barındırıyor. Benzer şekilde, kısıtlı tüketilmesi önerilen balık yağı da 100 gramda 900 kilokalorilik değeriyle zirvede yer alıyor. Hayvansal bir yağ olan domuz yağı ise et damarlarının oranına bağlı olarak 100 gramda 700 ila 850 kilokalori arasında enerji değeri sunuyor.

Bu veriler doğrultusunda dünyanın en yüksek kalorili yemeği, bitkisel yağda kızartılmış ve yağı süzülmemiş hayvansal yağlı et parçaları olarak tanımlanıyor. Sadece bir yemek kaşığı bitkisel yağın 130 kilokalori enerji içerdiği, bunun da bir kase haşlanmış yulaf lapasına denk geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, kalori alımını düşürmek isteyen tüketicilere salatalarda yağ yerine yoğurt kullanmayı, sebzeleri kızartmak yerine fırınlamayı ve yağ tüketimini sınırlamak için püskürtmeli dağıtıcılar tercih etmeyi öneriyor.