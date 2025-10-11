Ali Can POLAT

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki olan Gübretaş’ın Kocaeli fabrikasındaki grev, dün 100’üncü gününü geride bıraktı. 2025’in ikinci yarısı için yüzde 95’lik zam isteyen işçilere, yüzde 30 zam teklif eden Gübretaş yönetimi ile anlaşma sağlayamayan sendika, 3 Temmuz günü greve çıktı. 52 gün boyunca işçilerle hiçbir temas kurulmadı. SÖZCÜ’nün duyurması ile masa kuruldu ama anlaşma sağlanamadı. 100 gündür fabrikada üretim olmadığını hatırlatan işiler, “Bizi açlıkla terbiye etmek istiyorlar” dedi.

ANKARA’YA MI YÜRÜYELİM?

Grevin 52’nci gününde SÖZCÜ’nün kamuoyuna duyurması ile işveren yeniden masa kurdu. Ancak yüzde 30’luk zam teklifini önce yüzde 33’e sonra da yüzde 38’e çıkardı.

Fabrikada örgütlü olan Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, işçilerin ortalama 34 bin TL maaş aldığını hatırlatarak, “Dünyanın belki de en tehlikeli işlerinden birini yapıyorlar, kimyevi maddelerin içindeler, bu maaşlarla Kocaeli gibi bir şehirde yaşayamazlar. Biz hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz” dedi.

239 işçinin 3 aydan fazla süredir maaş alamadığını söyleyen Yetişoğlu, “Biz bacaları tüttürmek istiyoruz. İşçiler çok gergin, bu kurumu ayakta tutmaya ve itidalli durmaya çalışıyoruz. İlla Ankara’ya mı yürüyelim? Kendimizi fabrikaya mı kilitleyelim? Şirket bize sürekli ‘bu yıl çok zordayız, mali tablolarımız kötü’ diyor. Borsada 1.8 milyar TL kâr açıklayan Gübretaş, bu kadar zor durumda mı? Çiftçinin en çok gübre ihtiyacı olduğu bu ekim döneminde devletin fabrikası neden gübre üretmiyor?” diye sordu.

Tarım Kredi’de milyarlık usulsüzlük

İşçilerini açlığa terk eden Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili bir skandalı da CHP milletvekili Mahmut Tanal paylaştı. Kurumun Suriye’deki bir şirketten ithal ettiği sarımsağı, aynı kişinin Türkiye’deki şirketine sattığını iddia eden Tanal, “Tarım Kredi Suriye’de Sidre Deviren adlı kişiden 22 ton sarımsağı 50 TL kilogram fiyatla satın alıyor. Sonra Türkiye’de Sidre Deviren’in kurduğu Emiryağ şirketine 55 TL kilogram fiyatla satıyor. Yani devletin kurumu Türk çiftçisinden almak yerine Suriye’den ürün ithal ediyor. Üstelik aynı kişiye ait şirkete yalnızca 5 TL farkla geri satıyor. Bu sadece bir belge bir işlem. Ama Tarım Kredi’nin kayıtlarında bunun gibi milyarlarca liralık işlem zinciri olduğu iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tanal, “Bugün Türkiye’de sarımsak 250 TL’ye satılırken Tarım Kredi bu ürünü marketlerinde 65 TL’ye satabilirdi. Ama satmadı. Çünkü amaç halka ucuz gıda sağlamak değil devlet eliyle oluşturulmuş bir ticari rantı sürdürmek” dedi.

İşçiye %30 yönetime %60

Grevin 52’nci gününde SÖZCÜ’nün konuştuğu Gübretaş yönetimi, “Beyaz yakaya da benzer bir zam yaptık. Fabrikaya bunun üstünde bir zam yaparsak kurum içinde çalışma barışı bozulur, kurumun mali dengesi şaşar” ifadelerini kullanmıştı. Birgün’ün haberine göre, bu bahanelerle işçiye yüzde 30’lardan fazla zam yapamayacağını söyleyen Gübretaş yönetiminin grevden bir ay önce yönetim kadrosunun ‘huzur hakkı’na yüzde 60 zam yaptığı ortaya çıktı. 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar kapsamında 2024 yılında 25 bin TL olan Gübretaş yöneticilerinin huzur hakkı, 2025 yılında 40 bin TL’ye çıkarıldı. Bu huzur hakkı 2022’de 14 bin TL’ydi. Bu hesapla 3 yılda yöneticilerin sadece ‘huzur hakkı’ yüzde 185 zamlanmış oldu.