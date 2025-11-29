Belce Örü Erçin

Ekim ayında dar tanımlı işsizlik oranı azalırken, geniş tanımlı işsizlik oranı arttı. İşsizlikte cinsiyet uçurumu daha da büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik 1.1 puan artarak yüzde 29.6 seviyesine yükseldi. Bu oran, her üç çalışabilir yaştaki kişiden birinin ya işsiz olduğunu ya da yeterli çalışamadığını ve işsizlik oranının pandemi döneminin bile üzerine çıktığını ortaya koydu. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 38.8’e yükseldi.

GENÇ İŞSİZLİK %15.6

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ekim ayı raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 66 bin kişiye ulaştı. Son bir yılda potansiyel işgücü 229 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenler 605 bin kişi arttı. Genç nüfusta da işsizlik oranı ekim ayında yükseldi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 15.6 oldu. Cinsiyet eşitsizliği kendini genç işsizlik oranın da gösterdi.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12.9, kadınlarda ise yüzde 20.6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.2 oldu. Bu veride de kadın-erkek farkı dikkat çekti. Erkeklerde yüzde 66.5 iken kadınlarda yüzde 32.4 olarak gerçekleşti.

‘Haftalık çalışma 37.5 saat olmalı’

DİSK-AR ekim ayı raporunda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) standartlarına göre Türkiye’de atılması gereken adımların bazılarını şöyle sıraladı: “Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.”

Işıkhan: 30 aydır tekli hanelerde

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekim ayı işsizlik verileriyle ilgili “İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle işsizlik oranı, 30 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İstihdam artıyor, Türkiye güçleniyor” paylaşımında bulundu.

İşsizlerin %15.9’u ödenek alabildi

- Ekim 2025’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 33 bin kişi olarak açıkladı. Türkiye İş Kurumu’nun Ekim 2025 İşsizlik Sigortası Bültenleri verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 481 bin 226 oldu. Böylece resmi işsizlerin sadece yüzde 15.9’u işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 2.5 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.