Bugünkü Kuzey Carolina kıyılarındaki Roanoke Adası'na 1587 yılında yerleşen 100'ü aşkın İngiliz kolonici, tarihin en büyük gizemlerinden birinin kahramanı oldu. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan topluluk, Yeni Dünya'da kalıcı bir yaşam kurmayı hedefliyordu. Ancak kısa süre sonra yaşananlar, "Kayıp Roanoke Kolonisi" olarak anılacak olayın başlangıcı oldu.

Koloninin valisi John White, erzak temin etmek için İngiltere'ye döndü. Savaşlar nedeniyle dönüşü geciken White, 1590 yılında Roanoke'a ulaştığında yerleşimin tamamen boşaltıldığını gördü. Kolonicilerden geriye hiçbir iz kalmamıştı. Bölgede çatışmaya, yangına ya da toplu ölüme işaret eden herhangi bir bulgu da bulunmuyordu.

"CROATOAN" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Yerleşim alanında dikkat çeken tek ipucu, bir ağacın gövdesine kazınmış "Croatoan" kelimesiydi. Tarihçiler, bunun hem komşu adanın hem de bölgede yaşayan yerli topluluğun adı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kolonistlerin, hayatta kalabilmek için Croatoan halkının yanına gitmiş olabileceği düşünülüyor.

Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda, Roanoke dışında İngilizlere ait seramik parçaları, metal eşyalar ve çeşitli Avrupa kökenli objeler bulundu. Araştırmacılar, bu keşiflerin kolonistlerin adadan ayrıldıktan sonra yaşamlarını sürdürmüş olabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.

GİZEMİ AÇIKLAMAYA ÇALIŞAN TEORİLER

Uzmanlar, kolonistlerin yerli halklarla kaynaşmış olabileceği, farklı bölgelere göç ettiği ya da yolculuk sırasında hastalık ve çatışmalar nedeniyle küçük gruplar halinde yok olduğu ihtimalleri üzerinde duruyor. Ancak bu teorilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanabilmiş değil.

NEDEN HALA ÇÖZÜLEMEDİ?

Aradan geçen dört yüzyılı aşkın süre boyunca doğal afetler, erozyon ve coğrafi değişimler birçok fiziksel kanıtın kaybolmasına neden oldu. Ayrıca koloninin son günlerine ilişkin yazılı belgelerin son derece sınırlı olması, olayın aydınlatılmasını zorlaştırıyor.