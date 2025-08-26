Ali Can POLAT

Enflasyondaki durdu-

rulamaz artış sürerken, özellikle dar kesimlilerin gelirinin büyük bölümünü ayırdığı gıdada fiyatlar fahiş oranlara geldi. Sosyal medyada 10 yıl öncesine ait bir alışveriş fişi gündem oldu. Bu alışveriş fişinde bir vatandaşın 12 kalemlik rutin bir harcamasının toplam 100.63 TL tuttuğu görüldü. Aynı alışveriş bugün yapılsa 1.935 TL tutuyor. Üstelik, bazı ürünlerin gramajı da eksilmiş şekilde satılıyor

10 TANE BANKNOT GEREK

Ekonomi yönetimi ülkeyi sürekli 30 yıl öncesi ile karşılaştırıp “eski Türkiye/yeni Türkiye” ayrımı yaparken vatandaş gıda alışverişini 5-10 yıl öncesi ile karşılaştırmaya korkuyor. Öyle ki 5-10 yıl önce bozuk paralarla yapılan alışveriş için şimdi neredeyse kredi çekmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tam 10 yıl öncesine (24 Ağustos 2015) ait bir alışveriş fişi paylaşıldı.

Et, tavuk, içecek, makyaj malzemesi, peynir, yoğurt gibi günlük ürünlerin alındığı küçük bir alışveriş için 100.63 TL ödendiği görüldü. SÖZCÜ, aynı alışverişi bugün hesapladı. Paketli ürünlerin bazılarının içeriği azaltılmasına rağmen (200 gramlık leblebi, 180 grama düşmüş) tam yüzde 1.835 zamla 1.935 TL’ye satıldığı görüldü.

Yani bu fişe göre hesaplanan gıda enflasyonunun 10 yılda yüzde 1.835 oranında artmış olduğu görülüyor. Aynı hesabı Merkez Bankası’nın sunduğu enflasyon hesaplama sistemine yaptırdığınızda ise Merkez, o gün 100 TL’ye yapılan alışveriş için bugün 1.225 TL gerektiğini söylüyor.

2015 yılında en büyük banknot olan 200 TL ile bu alışverişi 2 kere yapmak mümkünken bugün aynı alışveriş için yanınızda tam 10 tane en büyük banknottan taşımanız gerekiyor.

Hanehalkının enflasyon tahmini yüzde 57.8

Merkez Bankası yıl sonu için ara hedef enflasyon tahminini yüzde 24’te sabit tutarken, enflasyonda 2026 sonu için de yüzde 13-19 aralığını işaret ediyor ancak hanehalkını ikna edemiyor. BETAM’ın Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Araştırması’na göre, bir yıl sonrasına ilişkin ortalama beklenti yüzde 57.8 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun mevcut yüzde 33.5’lik seviyenin altına düşeceğini tahmin edenlerin oranı, geçen aya göre 5.1 puan azalarak yüzde 24.9’a geriledi. En düşük beklenti yüzde 55.2 ile 35-44 yaş grubunda ölçüldü. En yüksek beklenti ise yüzde 61.5 ile 65 yaş ve üzeri grupta gerçekleşti.

