Tokat’ta bir kahvehanede yaşanan olay, hem esnafı hem de sosyal medyada olayı duyanları şaşkına çevirdi. Ramazan ayı nedeniyle sadece gündüzleri dinlenme amacıyla açık bırakılan kahvehaneye gelen bir çift, işletme sahibi bulunmayınca kendi kahvelerini kendileri yapıp içti. Masaya 100 lira ve “Hakkınızı helal edin” yazılı bir not bırakan çift, sessizce mekândan ayrıldı.

KAMERALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kahvehaneyi işleten Hasan Zafer Demirkol, öğle saatlerinde iş yerine geldiğinde masada dikkat çeken bir manzarayla karşılaştı. Peçete üzerine yazılmış bir not ve yanına bırakılmış 100 TL... Durum karşısında şaşkınlık yaşayan Demirkol, hemen güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin kahvehaneye girdikleri, kadının ocakta kahve hazırladığı ve çiftin birlikte kahvelerini içtikten sonra notla birlikte parayı masaya bırakarak ayrıldıkları görüldü.

“BÖYLESİNE İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUZ”

Yaşadıklarını anlatan Demirkol, “Ramazan ayı boyunca iftara kadar kapalıyız ancak sabah 09.00’dan itibaren kapılarımız açık. Vatandaşlarımız gelip otursun, dinlensin, camiye gitmeden önce abdestini alsın diye böyle bir uygulama yapıyoruz. Bugün öğleden sonra geldiğimde ise bir not ve 100 TL para buldum. Notta aynen şu ifadeler vardı: ‘Abi, yolcuyuz. Geldik, kimseyi bulamadık. Kendimize 2 kahve yaptık, 2 de su aldık. Biraz da termosumuza su koyduk. Hakkınızı helal edin.’” dedi.

“SADECE KAHVE İÇMEDİLER, GÖNLÜMÜZÜ DE KAZANDILAR”

Demirkol, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirterek, “Gerçekten emsali az rastlanır bir durum yaşadık. Hem dürüstlükleri hem de hassasiyetleri için bu insanlara teşekkür ediyorum. Sadece kahve içip gitmediler, aynı zamanda gönlümüzü de kazandılar” şeklinde konuştu.