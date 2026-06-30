Deniz taşımacılığı, mimari ve fütüristik şehir planlamasının sınırlarını zorlayan "Freedom Ship" (Özgürlük Gemisi) projesi, uzun süren sessizliğin ardından yeniden uluslararası havacılık, mühendislik ve denizcilik çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı.

Hayata geçirilmesi durumunda denizde yaşam ve seyahat konseptini kökten değiştirebilecek olan proje, sakinlerine karaya ihtiyaç duymadan günlük yaşamlarını sürdürebilecekleri tam teşekküllü bir altyapı vaat ediyor.

Orta büyüklükte bir şehir nüfusu barındıracak

Klasik yolcu gemilerinden farklı olarak yüzen bir şehir olarak tasarlanan Freedom Ship, yaklaşık 1,6 ila 1,8 kilometre uzunluğa ve 240 metre genişliğe sahip bir yapı konseptidir. Günümüzün en büyük modern kruvaziyer gemilerinden birkaç kat daha büyük boyutlarda olan bu yapının, 30 güverteden oluşması ve yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşması öngörülüyor.

Tasarımcıların varsayımlarına göre, gemide orta büyüklükte bir kentin nüfusuna eşdeğer, yaklaşık 80 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Proje planlamasında bu nüfusun 50 bininin gemide kalıcı olarak ikamet edeceği, 10 bin kişinin misafir statüsünde konaklayacağı ve 20 bin kişinin ise mürettebat olarak görev yapacağı belirtiliyor.

Altyapı ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Freedom Ship, sakinlerinin günlük hizmetlere erişimini sağlayarak sık sık karaya çıkma ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde planlandı. Proje kapsamında gemide; hastaneler, okullar, üniversite, bankalar, ofisler, müzeler, kütüphane ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Sosyal donatılar arasında restoranlar, otel kompleksleri, kongre merkezi, parklar, akvaryum ve aquapark bulunuyor. Ayrıca yapının içinde 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun inşa edilmesi de planlar arasında yer alıyor. Bu devasa yapının içindeki ulaşım ise farklı fonksiyonel bölgeleri birbirine bağlayan özel bir iç taşıma sistemiyle sağlanacak.

İnşa süreci açık denizde gerçekleşecek

Projenin teknik ölçeği, uygulanmasını lojistik ve teknolojik açıdan karmaşık hale getiriyor. Mühendisler, günümüzde bu büyüklükte bir yapıyı tek bir yerde inşa edebilecek kapasitede bir tersanenin bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu doğrultuda gemi gövdesinin modüler olarak farklı bölgelerde üretilmesi ve ardından parçaların açık denizde birleştirilmesi hedefleniyor.

Projenin tahmini maliyeti yaklaşık 16 milyar dolar olarak hesaplanırken, yaratıcıları potansiyel ortakların projeye ilgi gösterdiğini ancak finansmanın henüz tamamen güvence altına alınmadığını belirtiyor.

Geliştirilen konseptin en çok tartışılan unsurlarından biri, nükleer tahrik sistemi kullanılması planıdır. Bu sistemin, milyonlarca ton ağırlığındaki yapının yakıt ikmali yapmadan uzun yıllar boyunca seyretmesine olanak tanıması amaçlanıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun uluslararası güvenlik prosedürleri, nükleer koruma mevzuatları ve yasal izinler açısından önemli düzenlemeler gerektirdiğini vurguluyor.

Freedom Ship, boyutları nedeniyle dünyadaki mevcut limanların büyük kısmına yanaşamayacak. Bu nedenle karayla olan ulaşım ve lojistik desteği, en üst güvertede yer alacak pistleri kullanacak helikopterler ve özel feribotlar aracılığıyla yürütülecek. Proje şu an için fütüristik bir konsept olarak değerlendirilse de, hayata geçirilmesi durumunda insan eliyle yapılmış en büyük yüzen yapı unvanını alacak.