İsviçre'nin Zürih kentindeki Numismatica Ars Classica müzayede evi, 1930'larda bir koleksiyonerin biriktirdiği 15 bin madeni paradan oluşan koleksiyonun, sigara kutularında saklanarak bahçeye gömüldüğünü açıkladı.

Koleksiyonun sahibi, Nazi ordularının yaklaşmasıyla ailesini ve mal varlığını korumak için bu yönteme başvurdu. Ancak kısa bir süre sonra geçirdiği felç nedeniyle hayatını kaybetti ve gömünün yerini kimseye söyleyemedi.

Eşi, kocasının bir serveti gizlediğini biliyordu ancak nerede olduğunu öğrenemedi. Kadın, sırrı yalnızca 1990'larda ailesine açıkladı.

AİLENİN İSMİ AÇIKLANMADI

Yarım asırdan uzun süredir kayıp olan hazine, 2022 yılında bulundu. Şu anda koleksiyonun değeri 76 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon dolar) olarak sigortalandı.

Müzayede evi, gizliliği korumak için aileye ait isim ve yer bilgilerini açıklamazken, koleksiyonu "Gezginin Hazinesi" (The Traveler's Collection) adıyla satışa çıkaracağını duyurdu.

Toplam koleksiyonun sadece 500 adet Avrupa kökenli madeni para bu hafta Zürih'te açık artırmaya sunulacak.

EN DEĞERLİ PARÇA 1629 TARİHLİ PARA

Hazine içinde en dikkat çekici parça, Kutsal Roma İmparatoru III. Ferdinand’ın portresini taşıyan 100 dukalık altın para. Bir bardak altlığı büyüklüğünde olan bu madeni para, 346 gram saf altından üretildi ve 1629 yılında Prag'da basıldı.

Uzmanlar, bu nadir eserin en az 1 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 945 bin sterlin) satılacağını tahmin ediyor.

"BÖYLESİ 100 YILDA BİR OLUR"

Müzayede kataloğunu hazırlayan uzman Christian Stoss, keşfi kariyerinin en heyecan verici anlarından biri olarak nitelendirdi:

"Böyle bir olay sadece yüz yılda bir olur. En inanılmazı, bu koleksiyonun Nazi dönemini toprağın altında atlatmış olması."

Uzmanlara göre koleksiyondaki bazı nadir paralar, Amerikalı bankacı Waldo Newcomer'a ait olabilir. Newcomer, 1929 Büyük Buhranı sırasında servetini kaybedince koleksiyonunu satmak zorunda kalmıştı.