Çinli petrol şirketi Sinopec, ülkenin batısındaki Sıçuan Havzası’nda yaklaşık 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çongçing kentine bağlı Çiciang ilçesinde keşif amaçlı açılan sondaj kuyusunda önemli miktarda yeni rezerv tespit edildi. Doğrulanan 100 milyon tonluk rezervin bulunduğu sahada, günde 38,64 metreküp petrol ve 10 bin metreküp doğal gaz üretimine başlandığı bildirildi.

GEÇEN YIL 705 BİN TON KAYA PETROLÜ ÜRETTİLER

Sinopec, 2026–2030 yılları arasında günde 2 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı ve her yıl 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetmeyi hedefliyor. Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretimi gerçekleştirmişti.

Uzmanlar, büyük rezerv keşiflerine rağmen kaya petrolünün çıkarılmasının jeolojik açıdan zorlu ve maliyetli bir süreç olduğunu belirtiyor. Çin’de kaya petrolü, ülkenin toplam ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1’ini oluşturuyor.