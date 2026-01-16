Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dayalı atamalarda rekabetin geldiği nokta, Kayseri Üniversitesi’nin açıkladığı son personel alım sonuçlarıyla bir kez daha ortaya çıktı. Üniversitenin sözleşmeli personel alımına ilişkin yayımladığı liste, görenleri hayrete düşürdü.

BİRİNCİ SIRADAN ATANDI

Kayseri Üniversitesi tarafından açıklanan 12 kişilik “Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)” alım sonuçlarında, listenin zirvesindeki adayın puanı “yok artık” dedirtti. Üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanan 1011 ilan numaralı sonuç listesine göre, SO** UR** adlı aday, KPSS’den aldığı puanla ulaşılması güç bir başarıya imza attı ve temizlik görevlisi kadrosuna birinci sıradan yerleşti.

PUANIYLA FARK ATTI

KPSS’den 100 tam puan alan aday, listenin en tepesinde yer aldı. İkinci sıradaki ES** ÇA**** adlı adayın puanı ise 89,51 oldu. 100 puanlı adayın en yakın rakibine yaklaşık 10,5 puan fark atarak kadroya girmesi, kamuoyunda dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan liste, atama bekleyen binlerce gencin gündemine oturdu. Kullanıcılar durumu, “KPSS’de tüm soruları doğru yapsan bile temizlik personeli olabiliyorsun. Rekabetin geldiği son nokta bu” sözleriyle eleştirdi.