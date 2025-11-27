Avusturya’nın başkenti Viyana’ya seyahat eden gezgin Mustafa Ertuğral, şehirdeki bir bit pazarını gezerken para koleksiyonlarının arasında 100 Türk Lirası bulunduğunu fark etti. Banknotu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ertuğral, satıcıya parayı almak istediğini söyledi.
Ertuğral, “Çok güzeller. Buradan Türk parası çıkar büyük ihtimal” diyerek bulduğu 100 TL’yi gösterdi ve “Abi, 100 lira hâlâ tedavülde” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Satıcıya banknotun fiyatını soran gezgin, 100 TL’yi 1 Euro karşılığında satın aldı. O anları kayıt altına alan Ertuğral, durumu “100 lirayı 1 Euro’ya aldık” diyerek paylaştı.