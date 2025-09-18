Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Bu hamleyle birlikte kredi kartı işlemlerinde komisyon oranları yeniden düzenlenirken, mevduat faizleri de aşağı yönlü revize edildi.

100 BİN TL MEVDUATIN GÜNCEL GETİRİSİ

Eylül itibarıyla 100 bin TL’lik birikimini vadeli mevduatta değerlendirenler için bankaların sunduğu aylık kazançlar şu şekilde sıralanıyor:

Alternatif Bank (VOV Hesap): %48 faiz – 2.824 TL kazanç

FibaBanka (Kiraz Hesap): %48 faiz – 2.648 TL kazanç

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %47 faiz – 2.937 TL kazanç

Odeabank (Oksijen Hesap): %45,5 faiz – 2.685 TL kazanç

HSBC (Modern Hesap): %45 faiz – 2.314 TL kazanç

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL): %45 faiz – 3.306 TL kazanç

Akbank (Serbest Plus Hesap): %44 faiz – 3.232 TL kazanç

Ziraat Bankası (Vadeli TL Hesap): %42,5 faiz – 3.073 TL kazanç

Garanti Bankası (E-Vadeli Hesap): %42 faiz – 3.037 TL kazanç

İş Bankası (Vadeli TL Hesabı): %34 faiz – 2.459 TL kazanç

120 BİN TL MEVDUATIN GÜNCEL GETİRİSİ

Faiz oranlarındaki değişim 120 bin TL’lik mevduatlarda da farklı sonuçlar doğurdu. Güncel durumda aylık getiriler şu şekilde hesaplandı:

Alternatif Bank (VOV Hesap): %48 faiz – 3.389 TL kazanç

FibaBanka (Kiraz Hesap): %48 faiz – 3.178 TL kazanç

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %47 faiz – 3.525 TL kazanç

Odeabank (Oksijen Hesap): %45,5 faiz – 3.223 TL kazanç

HSBC (Modern Hesap): %45 faiz – 2.778 TL kazanç

Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL): %45 faiz – 3.968 TL kazanç

Akbank (Serbest Plus Hesap): %44 faiz – 3.878 TL kazanç

Ziraat Bankası (Vadeli TL Hesap): %42,5 faiz – 3.689 TL kazanç

Garanti Bankası (E-Vadeli Hesap): %42 faiz – 3.645 TL kazanç

İş Bankası (Vadeli TL Hesabı): %34 faiz – 2.951 TL kazanç

ON Plus (Günlük Vadeli Hesap): %48 faiz – 3.643 TL kazanç

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, faiz indirimi kararının ardından mevduat faizlerinde aşağı yönlü seyrin bir süre daha devam edebileceğini vurguluyor. Yatırımcılar için kısa vadeli getiriler cazip görünse de, enflasyonun ve Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde alacağı kararların mevduat kazançlarını belirleyici olacağı ifade ediliyor.