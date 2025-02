Betty, "Her şey yolunda gitmiyormuş gibi görünse bile mutlu kalmaya çalışın" diyerek uzun yaşamın sırrını verdi. "Her şeyde gerçekten iyi bir şeyler vardır. Akşam yemeğinde bir kadeh şarapla rahatlamak ya da arkadaşlarla arada bir şampanya içmek her zaman yardımcı olur"

Televizyon ve yayıncılık sektöründe eski bir sekreter olan Betty, Parramatta'da büyüdü ve bugün hala ayakta olan küçük bir ahşap evde yaşadı. 1951 yılında merhum eşi Ron ile evlendi ve Tambourine Koyu'ndaki Lane Cove'da, Savaş Hizmetleri Evleri bölgesinde hayalindeki evi inşa etmeden önce onunla birlikte Bondi'ye taşındı.

Ron, 2005 yılında vefat edene kadar çift 54 yıl evli kaldı. Son yirmi yıldır ise Betty, Sidney'in kuzey kıyısındaki Pymble'deki bir emeklilik köyünde yaşıyor ve "yaşınız ne olursa olsun, aktif kalmak için her zaman yapabileceğiniz bir şeyler vardır; yürüyüş, bahçe işleri, yüzme veya hatta yarışlara katılmak gibi" diyor.

"Hepimiz yaşlanıyoruz ama yaşlanmayı sen seçiyorsun!"

Betty, yemek konusunda asla strese girmiyor, dışarıda yemek yemeyi seviyor ve mümkünse her gün taze meyve ve sebze yemeye özen gösteriyor.

"Her zaman sevdiğim yemekleri yemekten keyif aldım. Bence önemli olan, ölçülülük, öğünlerin boyutu ve taze meyve ve sebzeler hakkında ne söylediklerini duymaktır" diyor.

"Her şeyi yiyorum... ve gerektiğinden fazla çikolata yiyorum. Ayrıca tam yağlı süt içiyorum ve her gece akşam yemeğinde bir kadeh beyaz şarap içiyorum."

Güzellik sırrı şapka takmak ve minimalist bir cilt bakımı rutini

Betty, güzellik sırrını ise iki şeye bağlıyor: Şapka takmak ve minimalist bir cilt bakımı rutini. Betty, "Güneşte olduğumda her zaman şapka takıyorum ve bunun bir fark yarattığını düşünüyorum. Hiçbir zaman gerçekten gösterişli bir şey yapmadım - sadece her akşam yüzümü pamuklu bir bezle nazikçe yıkadım" diyor.

Günlük makyajında sade bir allık ve ruj tercih ettiğini belirten Betty, düzenli olarak kuaföre gitmenin önemini vurguluyor. En sevdiği nemlendirici ise 'Ulan Yağı' içeriyor.

Pişmanlık duymuyor

Geçmişteki 100 yılını değerlendiren Betty, hiçbir pişmanlık duymadığını ve başkalarını da aynı zihniyeti benimsemeye çağırdığını belirtiyor.

"Pişmanlık duyarak hayatınızı iyi yaşayabileceğinizi düşünmüyorum," diyor. "Kararları, o anki koşullara göre verirsiniz. Daha sonra geriye dönüp yanlış bir seçim yaptığınızı söylemek kolaydır. O zaman doğru tercih olduğuna inandınız, pişmanlık duymanız bunu değiştirmez."

Betty, "yaşlanma" algısını değiştirmeyi de hedefliyor ve bunun "sıkıcı" bir şey olmadığını vurguluyor. "İnsanlar hayatın sıkıcı ve sessiz olduğunu varsayarlar. Eğer izin verirseniz, öyle olur" diyor.

Teknolojinin ilerleyişinde en etkilendiği cep telefonları

Birçok kulübe katılmanın ve geniş bir arkadaş çevresi edinmenin savunucusu olan Betty, yaşamı boyunca teknolojinin hızla ilerlediğini görmüş, ancak en çok etkilendiği şeyin cep telefonları olduğunu söylüyor.

Betty, "Benim bir fotoğraf makinem yok ama çocuklarımın ve torunlarımın her yerde fotoğraf çekebilmelerini, hem de güzel fotoğraflar çekebilmelerini çok şaşırtıcı buluyorum" diyor.

"Fotoğraf çekmeyi her zaman sevdim ve küçük kutu kameramı kullanırdım! Şimdi sadece telefonlarını çıkarıyorlar, harika."

Bununla birlikte, gençlerin "telefonlarını bırakıp insanlarla doğru düzgün konuşmalarını" da diliyor.

İçecek koleksiyonunu çok seviyor

Betty, 100. yaş gününü Bunnings'e giderek kutlamak istemesinin nedenini, çiçek koleksiyonunu çok sevdiği için bunun çok kolay bir seçim olduğunu belirterek açıkladı.

"Bahçemi her zaman sevdim, özellikle de rengarenk çiçekleri. Artık düzgün bir bahçem yok, sadece küçük balkonumda saksıda bir bahçem var" diyor.

"Her sabah uyandığımda beni rengarenk çiçeklerle dolu saksılar karşılıyor. Betty, hayatını düşünürken, eğer mümkün olsaydı bir kez daha yaşamak isteyeceği o günü paylaşmak istedi.

"Hatırladığım o kadar çok güzel an var ki, hayatım boyunca o kadar çok şey yaşandı ki," diyor.

"Gerçekten güzel anılarımdan biri, kocamın vefatından birkaç yıl sonra kuzenim Joy ile Queen Mary'de yaptığımız bir yolculuğa çıkmaktı.

"O an, o güzel gemiye adım attığınızda, ne kadar nefes kesici olduğunu tahmin edemezsiniz."