Uzun ömür uzmanları ve bilim insanları, sağlıklı bir yaşamın anahtarının tabağımıza koyduklarımız kadar, o tabağa ne zaman oturduğumuzda saklı olduğunu ortaya koyuyor. Harvard Gazette'in Manchester Üniversitesi'nden aktardığı güncel araştırmalar, özellikle kahvaltının gecikmesinin yaşlı yetişkinlerde hem ciddi sağlık sorunlarıyla hem de artan ölüm riskiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, kahvaltının yapılmadığı her bir saatlik gecikme, erken ölüm riskini %8 ile %11 oranında artırıyor. Uzmanlar, kan şekerini ve hormonları sağlıklı bir dengede tutabilmek adına uyandıktan sonraki ilk iki saat içinde kahvaltı yapılmasını hayati bir adım olarak nitelendiriyor. Vücudun bütün gece süren açlığını nasıl bozduğu, günün geri kalanındaki tüm metabolik tonu belirliyor.

100 YAŞINI AŞANLARIN KAHVALTISI

Dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip toplulukları olan Mavi Bölgelerde kahvaltı, günün en önemli önceliği olarak kabul ediliyor. Uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner, bu bölgelerde "kahvaltıyı kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini ise fakir gibi ye" prensibinin hakim olduğunu vurguluyor. Örneğin, Kosta Rika'nın Nicoya halkı güne doyurucu bir başlangıç yapıp akşamı hafif geçirirken, İkarya ve Sardinya gibi bölgelerde de günün en büyük öğünleri erken saatlerde tüketiliyor. Bu topluluklar, modern Batı tarzı şeker yüklü tahıllardan, hazır keklerden ve işlenmiş granolalardan tamamen uzak durarak, bunun yerine fasulye, tam tahıllar ve taze sebzelerden oluşan doyurucu sofraları tercih ediyor.

PROTEİN VE LİFİN YAŞAMSAL GÜCÜ

Sağlıklı yaşlanma sürecinde protein ve lif alımı en kritik iki faktör olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, kahvaltıda alınan her fazladan on gramlık proteinin, yaşa bağlı kas ve güç kaybını önlemede büyük rol oynadığını ve bilişsel testlerdeki performansı %5 oranında artırdığını gösteriyor.

Uzmanlar, yaşlı bireylerin her öğünde en az yirmi beş ila otuz gram protein almasını tavsiye ediyor. Benzer şekilde, kahvaltıda yüksek lif tüketimi de ölüm oranlarını %21 oranında azaltıyor. Günlük lif alımındaki her on gramlık artış, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini, kalp damar hastalıklarını ve kanser riskini önemli ölçüde düşürüyor. Bu nedenle uzmanlar, kahvaltı tabağında yulaf, fasulye, meyve ve sebzenin mutlaka bulunması gerektiğini belirtiyor.

DÜNYADA BUNLARI YİYORLAR

Akdeniz diyet modelini benimseyen bölgelerde kahvaltı, taze meyve, sebze ve sızma zeytinyağı üzerine kuruludur. İkarya ve Girit'te insanlar genellikle bal ile tatlandırılmış yoğurt, kuruyemiş ve ekşi mayalı ekmek tüketirken; Nicoya’da "gallo pinto" adı verilen fasulye ve pirinç karışımı mısır tortillası ile servis ediliyor.

Okinawa'da fermente soya ürünleri ve deniz yosunu ön plana çıkarken, Sardinya'da omega 3 ve 6 açısından zengin keçi sütü yoğurdu tercih ediliyor. Kaliforniya'daki Loma Linda sakinleri ise yulaf ezmesi ve fındıklı lapalarla güne başlıyor. İçeriğindeki beta-glukan sayesinde kolesterolü düşüren yulaf, aynı zamanda beyin sağlığı için kritik olan B vitaminlerini sunarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor. Bilimsel veriler, bu beslenme alışkanlıklarını düzenli hale getirmenin yaşam süresini on yıla kadar uzatabileceğini kanıtlıyor.