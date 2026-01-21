Herkes uzun ve sağlıklı bir ömrün hayalini kurar. Peki, 100 yaşını devirmek sadece "iyi genlere" mi bağlı? Bilim ve asırlık çınarlar "Hayır" diyor.

100 yaşının üzerindeki 3 kadın; Elizabeth Francis, Deborah Szekely ve Shirley Hodes... Onlar sadece uzun yaşamadılar, aynı zamanda sağlıklı kalmayı da başardılar. CNBC'ye konuşan bu 3 kadın, uzun ömürlerini mutfaklarındaki o basit kurala borçlu olduklarını açıkladı.

1. Elizabeth Francis (115 Yaşında):

"Fast Food'u Hayatından Sildi" Ekim 2024'te 115 yaşında hayata veda edene kadar ABD'nin en yaşlı insanı olan Elizabeth Francis'in sırrı "doğallık"tı. Torunu Ethel Harrison'a göre büyükannesi;

Paketli gıdalara ve fast food restoranlarına asla uğramadı.

Her zaman kendi bahçesinde yetiştirdiği taze sebzeleri yedi.

Sigara ve alkolden tamamen uzak durdu.

2. Deborah Szekely (102 Yaşında):

"Hâlâ Spor Salonunda" Şu an 102 yaşında olan ve hâlâ haftada birkaç gün fitness yapan Deborah Szekely, enerjisini "Pesketaryen" beslenmeye borçlu.

Çocukluğundan beri et yemiyor, sadece balık tüketiyor. Kahvaltıda yoğurt, muz ve tam tahıl; akşam yemeğinde ise mutlaka salata ve fırında balık.

3. Shirley Hodes (107 Yaşında):

"Yarım Yağlı Süt Kuralı" 107 yaşına kadar yaşayan Shirley Hodes ise II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Haç'tan öğrendiği disiplini hiç bozmadı.

Hayvansal yağlardan kaçındı.

Tam yağlı süt yerine hep yarım yağlı sütü tercih etti.

Tatlıyı hayatından büyük ölçüde çıkardı, "basit ve dengeli" beslendi.

ÖMÜR 20 YIL UZAYABİLİR

Sadece bu kadınların tecrübesi değil, bilim de aynı şeyi söylüyor. ABD ordusu tarafından yürütülen ve 700.000'den fazla kişinin verilerinin incelendiği dev bir araştırma, 2023 yılında Boston'daki "Beslenme" konferansında sunuldu.

Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kötü alışkanlıklardan (sigara vb.) uzak durmak, insan ömrünü 20 yıldan fazla uzatabiliyor.