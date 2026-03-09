Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'ndan bozkurt koordinatörü Axel Hunnicutt BEY03F isimli dişi bir bozkurdun cumartesi günü sabah saat 6'da Santa Clarita'nın kuzeyinde görüldüğünü bildirdi. Hunnicutt aynı kurdun yaklaşık olarak 4 saat kadar önce de Kern County'ye yakın çevrede çöl arazisinde görüldüğünü belirtti.

100 YILDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYORDU

Uzmanlara göre yüz yıl kadar önce avcılar ve tuzakçılar bölgedeki kurtları ortadna kaldırmıştı. 2011 senesine kadar bölgede görülmese de BEY03F gibi doğada yaşayan ve tasma takılarak GPS ile konumu takip edilen bazı kurtlar var.

Kaliforniya’da vahşi yaşam için tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. 2023 yılında Plumas County’deki Beyem Seyo Sürüsü'nde doğan BEY03F adlı genç kurt, 600 kilometreye yakın yol kat ederek güneye ulaştı. Yaklaşık yüz yıl önce avcılar nedeniyle eyalette nesli tükenen kurtlar, 2011'den itibaren yeniden görülmeye başlanmıştı; bugün ise sayıları en az 60'a ulaştı.

California Wolf Watch yazarı John Marchwick, bu gelişmeyi "kurtların Kaliforniya'ya dönüşünde tarihi bir an" olarak nitelendiriyor. Marchwick bu başarıyı, Balık ve Yaban Hayatı Dairesi’nin titiz izleme çalışmalarına ve Tehlike Altındaki Türler Yasası’nın sağladığı korumaya bağlıyor.

Şu an San Gabriel Dağları'nda olduğu tahmin edilen BEY03F'nin önünde iki seçenek var: Ya Tehachapi Dağları'ndaki bir sürüye katılıp yeni bir aile kuracak ya da eş bulmak için Sierra Nevada boyunca kuzeye doğru yüzlerce kilometre daha yürüyecek. Ancak bu yolculuk büyük riskler de barındırıyor. Uzman Hunnicutt, bu zorlu süreci şu sözlerle özetliyor: "Bildiğimiz tek şey, ne kadar çok hareket ederse, o kadar çok insan yapımı altyapıyla, özellikle de otoyollarla karşılaşmak zorunda kalacağı."