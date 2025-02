1000'den fazla müzisyen, yapay zeka telif hakkı değişikliklerini protesto etmek için sessiz albüm yayınladı. Boş stüdyoların ve performans alanlarının kayıtlarını içeren albümde, organizatörler hükümetin planlarının devam etmesi durumunda sanatçıların geçim kaynakları ve yaratıcılık üzerinde potansiyel bir olumsuz etki yaratacağını belirtiyor.

techspot.com'un haberine göre Birleşik Krallık, AI şirketlerinin yasal olarak sahip oldukları herhangi bir materyal üzerinde modellerini eğitmelerine olanak tanıyacak teklifler sundu. Çalışmalarının bu şekilde kullanılmasını istemeyen yaratıcılar veya şirketler, haksız ve uygulanamaz olarak nitelendirilen bu seçeneği reddetmek zorunda kalacak.

Yapay zeka şirketlerine ücretsiz olarak devretme tehlikesi

Albümün arkasındaki İngiliz besteci ve eski yapay zeka yöneticisi Ed Newton-Rex, "Hükümetin önerisi, ülkenin müzisyenlerinin yıllarca süren emeklerini yapay zeka şirketlerine ücretsiz olarak devretmelerine yol açacak ve bu şirketlerin müzisyenlerin çalışmalarını kullanarak onları rekabetten dışlayabilmesine imkan tanıyacak." şeklinde açıklamada bulundu.

"Bu, yalnızca müzisyenler için felaketle sonuçlanmakla kalmayacak, aynı zamanda tamamen gereksiz bir plan: İngiltere, yaratıcı endüstrilerini yok etmeden de yapay zeka alanında lider olabilir."

Albümdeki 12 sessiz parçanın her birinin sorumlu sanatçısı belirtilmezken, 1.000'den fazla sanatçı ortak yazar olarak listelenmiş. Kate Bush'un ise bu parçalardan birini stüdyosunda kaydettiği düşünülüyor.

Stranger Things'in 4. sezonunda "Running Up That Hill (A Deal with God)" adlı hit parçasının kullanılmasıyla popülaritesi yeniden artan Kate Bush, "Geleceğin müziğinde sesimiz duyulmadan mı kalacak?" şeklinde bir soru yöneltmişti.

Diğer ortak yazarlar arasında Tori Amos, Billy Ocean, The Clash, Blur/Gorillaz'dan Damon Albarn ve Annie Lennox yer alıyor. Albümün parça listeleri, şu mesajı veriyor: "İngiliz hükümeti, AI şirketlerinin lehine müzik hırsızlığını yasallaştırmamalı."

Albüm, artık Spotify'da dinlenebilir durumda. Tüm gelirler, mevcut ve emekli müzisyenleri destekleyen İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Help Musicians’a aktarılacak.

Albüme yanıt veren bir hükümet sözcüsü, mevcut telif hakkı ve yapay zeka yasalarının yaratıcı endüstriler, medya ve yapay zeka sektörünün "tam potansiyellerine ulaşmasını" engellediğini belirtti. Sözcü, "Bu sektörlerle kapsamlı bir şekilde etkileşimde bulunduk ve bulmaya devam edeceğiz. Herhangi bir karar alınmadı." şeklinde ekleme yaptı.

Ne olmuştu?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkeyi yapay zeka alanında küresel bir lider konumuna getirmek amacıyla bir strateji taslağı hazırladı. Bu taslak, yapay zeka büyüme bölgeleri, Ulusal Veri Kütüphanesi ve 2030 yılına kadar süper bilgisayar gücünü yirmi kat artırma gibi önemli girişimlerle yapay zeka fırsatları eylem planını başlattı. Plan ayrıca, verimliliği artırmak için yapay zekayı kamu hizmetlerine entegre etmeyi hedefliyor. Telif hakkı yasası değişiklikleriyle ilgili hükümetin istişaresi ise bugün sona eriyor. Diğer protestolar arasında, "Make It Fair" sloganını taşıyan birkaç günlük gazete de yer alırken, The Times’da film yapımcısı Barbara Broccoli, Bridget Jones'un yazarı Helen Fielding, aktör Stephen Fry, besteci Andrew Lloyd Webber ve müzisyen Ed Sheeran’ın da aralarında bulunduğu 34 yaratıcının imzaladığı tekliflere karşı sert eleştiriler içeren bir mektup yayınlandı.