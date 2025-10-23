New York’un “Milyarderler Sokağı” olarak bilinen 57. Cadde’deki 432 Park Avenue, yıllarca şehrin en prestijli adreslerinden biri olarak anılmıştı. Ancak mühendislik uzmanları, 102 katlı bu ultra ince gökdelenin artık sadece bir lüks simgesi değil, aynı zamanda ciddi bir yapısal tehdit haline geldiği görüldü.

Binada ortaya çıkan çatlaklar, su sızıntıları ve potansiyel yapısal zafiyetler, uzmanları harekete geçirdi. Yapılan son incelemelerde, yapının rüzgar ve yağmurdan olağanüstü derecede etkilendiği tespit edildi. Bu bulgular üzerine bazı mühendisler, binanın “tahliye edilmesi gerekebilir” uyarısında bulundu.

BETON PATÇALAR DÖKÜLEBİLİR

Cornell Üniversitesi’nden inşaat mühendisi Prof. Anthony Ingraffea, binadaki beton bozulmaların ilerlemesi halinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Ingraffea, “Eğer bozulma kontrol altına alınmazsa, kaldırıma adeta beton el bombaları düşebilir” diyerek binadan parçaların dökülebileceğini belirtti.

JENNİFER LOPEZ GİBİ ÜNLÜLER OTURDU

Bir dönem Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez gibi ünlü isimlerin de daire sahibi olduğu 432 Park Avenue, Manhattan silüetinin en dikkat çekici yapılarından biri olarak biliniyor. Çift, 2018’de 15,3 milyon dolar ödeyerek satın aldıkları dairelerini bir yıl sonra 17,5 milyon dolara satmıştı.

160 MİLYONLUK MASRAF

New York Times’ın haberine göre, sadece binanın dış cephesindeki onarımlar için 160 milyon dolarlık bir harcama yapılması gerekiyor. Mühendislik raporlarında, dış cephedeki çatlaklar ve oyukların, binanın zamanla rüzgar ve yağmurdan zarar gördüğünü ortaya koyduğu ifade ediliyor.