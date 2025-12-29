İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Leslie Lemon, 106'ncı yaş gününü geride bırakırken uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını paylaştı. Lemon’a göre bu sırrın adı ise ışgın ve muhallebi...

"Uzun yaşamın sırrı bu: muhallebi, muhallebi, muhallebi… Bahçeden ışgın ve üstüne muhallebi. Her gün yiyorum ve her gün istiyorum" diyen Lemon, bu tatlıyı her gün bir kupa dolusu tükettiğini anlattı.

"NE AĞRIM VAR NE DE İLACIM"

İki kez büyükbaba olan ve artık büyük-büyük dede unvanını taşıyan Lemon, hiçbir sağlık şikayeti olmadığını söylüyor. "Ne ağrım var ne sızım. İyi uyuyorum, ilaç kullanmıyorum ve doktora gitmiyorum" diyen Lemon, favori muhallebisinin Bird's markası olduğunu, acil durumlar için ise evinde mutlaka Ambrosia bulunduğunu belirtiyor.

SAVAŞTAN SAĞ ÇIKIP MADALYA ALDI

1919 doğumlu Leslie Lemon, İkinci Dünya Savaşı gazisi. 1939'da orduya katıldı, 1946'da onbaşı rütbesiyle terhis oldu. Savaş sırasında ülkesine verdiği katkılar nedeniyle Fransa'nın Légion d'honneur nişanına layık görüldü.

Savaşın son günlerinde Bergen-Belsen toplama kampında görev yaptığını anlatan Lemon, "Korkunçtu. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık" sözleriyle o günleri hatırlıyor.

HAYATA BAĞLILIĞINI ASLA KAYBETMEDİ

Lemon, 1944'te evlendiği eşi Doreen'i 1999 yılında demans nedeniyle kaybetti. 10 yaşındaki kızını ise kirli deniz suyundan kaptığı hepatit nedeniyle yitirdi.

"Bunun üstesinden asla tam olarak gelemezsiniz" diyen Lemon, yaşadığı tüm kayıplara rağmen hayata tutunmayı başardığını söylüyor.

UZUN ÖMÜR İÇİN "UYUM SAĞLAYIN" DİYOR

Bugün sekiz torunu, dokuz torun çocuğu ve iki torununun torunuyla sık sık bir araya gelen Lemon, kart oyunları oynuyor, ailesiyle vakit geçiriyor. Uzun yaşamak isteyenlere ise şu tavsiyeyi veriyor:

"Hayat ne getirirse kabullenin ve uyum sağlamaya hazır olun. Çok katı olmayın. Ben halimden memnunum."