İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 yıldır firari olan ve 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan D.A.'nın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya şunları kaydetti:

308 SUÇ KAYDI VARDI

"Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce , 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs yakalandı.

Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu;

“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan,

108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı"