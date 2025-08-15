İktidara ‘yoksulluğu bitirme’ vaadi ile gelen AKP, vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç hale getirdi. Neredeyse nüfusun dörtte biri sosyal yardım almak zorunda kaldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın son verilerine göre, halen 14 milyon 148 bin 740 kişi yaşamını düzenli sosyal yardımla sürdürebiliyor. Bakanlığın tanımına göre Türkiye’de yoksulların yanı sıra bir de ‘aşırı yoksullar’ var. Bakanlık verilerinde düzenli sosyal yardım alanların 11 milyon 877 bin 932’si ‘aşırı yoksul’ olarak ifade edildi.

ÇALIŞAN DA YOKSUL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumsal faaliyet raporunda, “Aile Destek Programı ile aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dahil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile bu yardımlardan faydalanamayan vatandaşlar için hane gelirlerine göre 850-1.250 TL arasında destek sağlanmıştır” denildi.

Böylelikle çalışanların ve emeklilerin de aşırı yoksulluk ile karşılaştığı kabul edildi. ‘Aşırı yoksullar’ için düzenlenen Türkiye Aile Destek Programı’ndan 2024 Aralık ayı itibarı ile 11 milyon 877 bin 932 kişi yararlandı. 2024 Aralık ayı sonunda program sonlandırıldı. Son olarak 2 milyon 969 bin 483 hane bu programdan yararlandı. Bu yıl ise, düzenli sosyal yardımlardan 14 milyon 148 bin 740 kişi yararlandı. Aile Destek Programı sona erdi ancak düzenli sosyal yardımlar devam ediyor.

IŞIKLAR YARDIMLA YANIYOR

Yılın ilk 6 ayında 13 milyon 845 bin kişinin yaşadığı evlerde, elektrik faturaları, devlet desteği ile ödenebildi. 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020’de bu rakam 659 bin 448 haneye çıktı. 2021 yılında 1 milyon 792 bin 200 haneye elektrik yardımı yapıldı. 2022’de bu sayı 2 milyon 719 bin 745, 2023’te ise 3 milyon 685 bin hane oldu. 2024 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 428 bin 491 hane elektrik tüketim desteğinden yararlanıyor. 2025’in ilk 6 ayında ise bu sayı 3 milyon 461 bin 452 hane oldu.