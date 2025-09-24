1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, yıllar içinde otomotiv sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Şirket, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu. Geliştirdiği kilit sistemleri, dünya çapında üretilen her üç araçtan birinde kullanıldı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE YANKI UYANDIRDI

Kiekert’in iflası, yalnızca Almanya otomotiv sanayisi için değil, küresel ölçekte de yankı uyandırdı. Uzmanlar, otomotiv tedarik zincirinde yaşanan bu tür çöküşlerin sektörde ciddi sarsıntılara yol açabileceğine dikkat çekti.

ALMANYA’DA İFLASLAR ARTIYOR

Sigorta şirketi Atradius’un verilerine göre, Almanya’da büyük şirket iflaslarının sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207’ye ulaştı. Bu, son yılların en yüksek rakamı olarak kaydedildi.

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan bu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin payı dikkat çekti. İlk 6 ayda 29 büyük iflasla otomotiv yan sanayisi listenin başında yer aldı.

TOPLAM 12 BİN ŞİRKET İFLAS ETTİ

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Buna göre, ocak-haziran döneminde ülkede toplam 12 bin şirket iflas etti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış anlamına geliyor.