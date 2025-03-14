Sosyal medya platformlarında sahte "medyum, hoca" hesapları açılarak çok sayıda kişinin dolandırılmasına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Bursa, Yozgat, Eskişehir, Manisa, İstanbul ve Ankara'da düzenlen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlandıktan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 19'una adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan 4'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmada, müştekilerin yaklaşık 87 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.