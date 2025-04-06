Sezonun ilk yarısını İngiltere alt liglerinden Conference North (6. seviye) ekibi Farsley Celtic'te kiralık geçiren Kieren Flavell, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Şubat ayında asıl kulübü olan League One (3. Lig) temsilcisi Barsnley'e dönen genç kaleci, kısa sürede ilk 11'e yerleşerek göz dolduran performansıyla Premier Lig kulüplerinin transfer listesine girdi.

FULHAM VE BRIGHTON YAKIN TAKİPTE

Özellikle Fulham ve Brighton'ın, 21 yaşındaki Flavell'i yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Premier Lig hedefiyle yoluna devam eden Sheffield United da genç eldivenin peşindeki kulüplerden biri. Fulham'ın, Flavell'i Barnsley formasıyla izlemek için gözlemci gönderdiği de gelen bilgiler arasında.

Her ne kadar Barnsley formasıyla şu ana kadar sadece 5 maça çıkmış olsa da Flavell için kulübünün beklentileri de oldukça büyük. Kulübün geçici teknik direktörü Conor Hourihane, genç kalecinin şansını çok iyi değerlendirdiğini ve kaleyi bırakmaya niyeti olmadığını söyledi.

11 MAÇTA AMATÖRDEN ZİRVEYE

Sezonun başında yedinci lig ekiplerinden Mickleover'da da kısa bir süre kiralık forma giyen Flavell, ardından Farsley Celtic formasıyla 11 maça çıktı. Farsley ligin dibine demir atmış olsa da Flavell, 11 maçta gösterdiği bireysel performans ile büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı.

Barnsley'nin genç kaleciden ciddi bir bonservis geliri elde etmek istediği belirtiliyor. Yaz transfer döneminde İngiltere futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olması beklenen Flavell, amatörden Premier Lig'e uzanan yolculuğunda şimdiden hikayesiyle futbolseverlerde heyecan yaratmayı başardı...