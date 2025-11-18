'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'nun İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi tartışılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler”, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
11 MİLLETVEKİLİ...
Karma Komisyona gönderilen fezlekelerin bulunduğu milletvekilleri şöyle:
-CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
-DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
-CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
-CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
-CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
-TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
-DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
-DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
-DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez
-DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
-DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi