NBC'nin haberine göre Brink's şirketine ait bir para taşıma kamyonu, Salı günü Oak Park semtinde ilerlerken arka kapısı 'bilinmeyen bir sebeple' açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte 300 bin dolar değerinde (yaklaşık 11 milyon TL) üç çuval dolusu nakit para Austin Bulvarı üzerine saçıldı.

Kazara ortaya saçılan paraları gören 50 ila 100 arasında kişinin hızla olay yerine akın ettiği, paraları toplayarak kaçtığı belirtildi.

300 BİN DOLAR BUHAR OLDU

Şirket yetkilileri, yere düşen çuvallardan yaklaşık 300 bin doların kaybolduğunu açıkladı. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi incelemeye aldı ancak Oak Park yetkilileri, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Brink's şirketi ise yaşanan kayıp nedeniyle zararlarının tazmini için adli süreci başlatmaya hazırlanıyor.