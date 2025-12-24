Dünyanın en büyük ikinci petrol kaynağına sahip Suudi Arabistan, değerli minerallerdeki yeni keşifle doğal kaynak zenginliğini genişletmeye devam ediyor.

Krallığın güneyindeki Necran bölgesinde tespit edilen yaklaşık 11 milyon tonluk altın, bakır, çinko ve gümüş rezervi, ekonomik çeşitlendirme hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Necran (Najran) bölgesindeki keşif, madencilik sektöründe kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Değerli mineralleri içeren kaynağın, ülkenin madencilik potansiyelini güçlendireceği belirtiliyor.

27 BİN METRE SONDAJ YAPTI

Keşfi gerçekleştiren Almasane Alkobra Mining Company (AMAK), bölgede Şubat 2025’te başlatılan kapsamlı sondaj programı kapsamında 27 bin metrenin üzerinde sondaj yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar lisans sahasının yalnızca yaklaşık yüzde 10’unda çalışma yürütüldüğü, bu nedenle rezerv miktarının artabileceği ifade ediliyor.

KAYNAKLAR ÜRETİM TESİSİNE ÇOK YAKIN

İlk değerlendirmelere göre kaynak, yüksek miktarda altın, bakır, çinko ve gümüş içeriyor. Ayrıca keşif alanının, AMAK’ın mevcut üretim tesislerine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunması, lojistik açıdan avantaj sağlıyor.

AMAK, 2026 yılında planlanan genişletilmiş sondaj ve jeofizik çalışmalarla rezerv tahminlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Yılın ikinci yarısında ise ilk kapsamlı mineral kaynak raporunun yayımlanması bekleniyor.