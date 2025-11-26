Edinilen bilgilere göre paket, özellikle 31 Temmuz 2023’ten sonra hükmü kesinleştiği için pandemi döneminde uygulanan infaz kolaylıklarından yararlanamayan hükümlüler için yeni bir düzenleme içeriyor. Yapılan etki analizi çalışmalarının ardından AKP Grubu, infaz düzenlemesini pakete dâhil etmeyi kararlaştırdı.

Adalet Bakanlığı’nın teknik hazırlıklarını tamamladığı taslağın, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yarın Meclis’e sunulması bekleniyor.

50 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Düzenlemenin mevcut hâliyle yasalaşması durumunda, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilebileceği öngörülüyor. Yetkililer, paketin kapsamının genişlemesine bağlı olarak bu sayının ilerleyen süreçte artabileceğini değerlendiriyor.