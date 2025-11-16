TBMM’ye önümüzdeki hafta sunulması beklenen 11. Yargı Paketinin detayları belli oldu. Suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan otomatik ceza indirimi kaldırılıyor. 18 yaşından küçük çocuklar suça itilip ceza indirimi ve infazdan yararlanarak kısa sürede cezaevinden çıkıyordu. Kadıköy’de defalarca bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinde de 18’den küçük olan sanıklara bu nedenle müebbet yerine 24 yıl ceza verildi. 11. Yargı Paketi ile gelecek diğer bazı düzenlemeler de şöyle:

ÖRGÜT KURMA: Örgüt kuran veya yöneten kişilere verilen 4 -8 yıllık ceza 10 yıla çıkarılıyor, üye olanlar ise 2-4 yıl yerine 2-5 yıl ceza alacak. Örgüt silahlıysa ceza yarı oranında arttırılacak. Örgütler suçta çocukları kullanırsa ya da taşıyıcı, gözcü ve haberci gibi görevler verirse 10 yılık ceza yarı oranında artacak.

PARMAK İZİ İLE ABONE: Telefon başta olmak üzere yerli ya da herkesin abone olarak yararlandığı hizmetlerin tümü yüz tanıma sistemi ve parmak izi ile desteklenecek, biyometrik veriler esas olacak. İşletmeciler 3 ayda bir abonelerin ölüm, yurt dışına taşınma ya da sınır dışı edilme gibi nedenlerle aktifliğini kontrol edecek.

SİLAH-YANGIN-SEL CEZASI: Kişilerin hayatı, sağlığı veya malını tehdit eden, korku, kaygı, panik yaratan tarzda yangın çıkaran, bina çökmesi, toprak kayması, sel, çığ ve taşkına neden olan kişiler ile meskun mahalde silahla ateş edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek. Bu olaylarda yaralanma ya da ölüm meydana gelirse ayrıca ceza uygulanacak.

TRAFİKTE YARALAMA: Dikkatsizlik nedeniyle başkasına acı veren veya sağlığının bozulmasına neden olan kişiye yönelik 3 aylık ceza 1 yıla çıkarılacak. Olayda birden fazla kişi yaralanmışsa, ceza 3 yıla çıkacak. Trafik ve iş kazalarında işlenen taksirli suçlarda 3- 9 ay olarak uygulanan cezalar 2-5 yıla çıkarılıyor.

UÇAK KORSANLARI: Kara hava, deniz, demiryolu aracını zorla engelleyip güzergahını değiştirenler 12 yıla mahkum olacak. Kiralık araçların kaçırılması, parçalarının değiştirilmesi ya da aracın suçta kullanılmasında ceza “Güveni kötüye kullanma” açısından arttırılacak.

Dolandırıcılık yapılan hatlar kapatılacak

DOLANDIRICI HATLARI: Dolandırıcılıkta kullanılan telefon hattı kapatılacak. Dolandırıcılığa adı karışan kişinin üzerine yeni hat açılmayacak. Sahte hatların dolandırıcılık, terör ve bilişim suçlarında kullanılması engellenecek.

DÜĞÜNDE SİLAH: Düğün nişan, asker uğurlamasında ateş etme suçu ses veya gaz tabancası ile işlense dahi, 6136 sayılı kanuna tabi ateşli silah gibi işlem yapılıp hapis cezası verilecek. Ölüm ya da yaralanma meydana gelirse ceza müebbet hapse kadar arttırılacak.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME

4 ayrı rapor istenecek

Cinsiyet değişikliği koşulları da yeniden düzenleniyor. Talepte bulunan kişinin en az 25 yaşında olması, üreme yeteneğinden yoksun bulunması ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olması şartı aranacak. Cinsiyet değişikliği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü hastaneden 4’er aylık aralarla alınacak 4 ayrı raporun olumlu çıkması halinde gerçekleşecek.