Formula 1 dünyasının efsanevi ekiplerinden McLaren, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme konusunda sınırları zorlamaya devam ediyor. İngiliz devi, henüz 11 yaşındaki karting yeteneği Harry Williams ile sözleşme imzalayarak, kulüp tarihinin en genç pilot gelişim anlaşmasına imza attı.

HAMİLTON VE HAKKİNEN'İ GERİDE BIRAKTI

Cheshire doğumlu Harry Williams, bu anlaşmayla birlikte McLaren tarihine geçti. Takımın daha önceki en genç pilotu, geçtiğimiz yıl 14 yaşında programa dahil olan efsane şampiyon Mika Hakkinen’in kızı Ella Hakkinen’di.

Daha da dikkat çekici olan ise, Harry’nin bu sürece 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton’dan bile daha erken dahil olması. Hamilton, McLaren bünyesine girdiğinde 13 yaşındaydı. Takımın mevcut yıldızı Lando Norris ise benzer bir süreci 17 yaşında başlatmıştı.

BASKI YOK DENEYİM VAR

McLaren Baş İş İlişkileri Sorumlusu Alessandro Aluni Bravi, bu stratejik hamlenin arkasındaki vizyonu şu sözlerle özetledi: "Amacımız F1, IndyCar ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için uzun vadeli bir pilot havuzu oluşturmak. Harry üzerinde bir baskı veya hedef yok; tek isteğimiz kartingin tadını çıkarması ve McLaren kültürünü erkenden kavraması."

PİSTLERİN YENİ "ALTIN ÇOCUĞU" HARRY WİLLİAMS

Direksiyon başına ilk kez 2021 yılında geçen genç pilot, sadece 4 yıl içinde karting dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Harry’nin kısa sürede elde ettiği başarılar göz dolduruyor:

- 2025 Britanya Açık Şampiyonu

- İtalyan Waterswift Serisi O Plaka Birincisi

- Avrupa Waterswift Şampiyonası Beşincisi

"YOLA ÇIKMAK HARİKA"

Anlaşmanın ardından duygularını paylaşan Williams, "Yetenek yetiştirme konusunda devleşen bir takımla yola çıkmak harika. Kartingdeki başarılarımı sürdürüp ilerleyen yıllarda tek koltuklu araçlara geçmeyi hedefliyorum," diyerek heyecanını dile getirdi.