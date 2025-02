İzmir'de yaşayan ve bir tekstil fabrikasından malulen emekli olan 1 çocuk annesi Fatma Peker, 2009 yılında ayaklarında şişme, yüzünde sarılık ve yüksek tansiyon şikayetleriyle Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Peker'e böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Bunun üzerine Fatma Peker, yaklaşık 10 ay boyunca diyalize girdi. İlerleyen süreçte Peker, tedavisi ve nakil işlemleri için 2010 yılında Acıbadem Kent Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü'ne başvurdu. Aynı yıl eski eşi Ahmet Barış Kımız'ın böbreğinin uyumlu olduğu belirlendi. Böbrek Nakli Bölüm ekibi tarafından yapılan operasyonla eski eşinden alınan böbrek, Fatma Peker'e nakledildi.

'ÇOK MUTLUYUM'

İlk böbrek naklinin ardından sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Peker'in böbreği, 8 yıl sonra enfeksiyon nedeniyle fonksiyonlarını kaybetmeye başladı. Yeniden nakil olması gereken Fatma Peker'e 2021 yılında bu defa kardeşi Ahmet Peker, böbreğini bağışladı. Hastanedeki ilk böbrek nakli hastası olması ve ilk naklin üzerinden 15 yıl geçmesi dolayısıyla Peker için operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibi tarafından pasta kesildi.

Fatma Peker, "Çok mutluyum. Düzenli hayatıma devam ediyorum. Yaklaşık 10 ay diyalize girdim. Sonra rutin hayatımı sürdürdüm. Şükür sağlığım da doktorlarım sayesinde yerinde" dedi.

'HERKESİN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMASINI İSTERİM'

Tekrar nakil olması gerektiğinde çok üzüldüğünü belirten Peker, "Şimdilik her şey yolunda. Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. Çok şükür, şu an sağlığım yerinde. Kardeşim de eski eşim de sağ olsun bana böbreklerini bağışladılar. O açıdan çok şanslıyım. Takibim düzenli yapılıyor. Nakil öncesinde kısıtlı bir hayatım varken artık her insanın yaptığı işleri yapabiliyorum. Bu süreçte moral çok önemli" diye konuştu.

'ORGANLARIN BAĞIŞLANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Operasyonun yapılan hastanenin Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Işık Hasan Özgü, "Tam 15 yıl önce bu programı başlattık. O dönemde eşi kendisine böbreğini vermişti. Yaklaşık 10 sene, o böbrekle sağlıklı bir şekilde yaşadı. Daha sonra böbrek fonksiyonlarını kaybedince, yaklaşık 5 sene önce bu sefer de kardeşinden böbrek nakli yaptık. 15 yıldır kendisi de aramızda, gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor.

Canlıdan yapılan böbrek nakillerinin sonuçları, çok daha iyi ve uzun ömürlü oluyor. Bir böbrek ortalama 15-20 seneye yakın yaşarsa, bu çok başarılı bir süreçtir. Kadavradan yapılan nakillerde ortalama süre bu kadar değil. Burada hastanın uyumu, kontrollerine düzgün gelmesi, bir problem çıktığında sağlık kuruluşuna haberdar etmesi, ilaçlarını düzgün ve zamanında kullanması çok önemli.

Kadavradan nakil konusunda pandeminin olumsuz etkileri oldu. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin ailelerinin, organları bağışlaması çok önemli. Sadece böbrek değil, karaciğer, kalp, akciğer gibi organları da bağışlasınlar. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.