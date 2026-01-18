İzmir’de kent genelinde faaliyet gösteren 11 zincir market, ortak bir çatı altında birleşerek yeni bir perakende markasını hayata geçirdi. “Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi” adıyla kurulan yeni yapının, özellikle uygun fiyat politikasıyla tüketiciye ulaşması hedefleniyor.

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, İzmir merkezli bu birleşmenin kentin ticari hayatına yeni bir dinamizm kazandıracağını söyledi. Kırbaş, Tanzim Gross’un Ege Bölgesi’nde geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunmayı amaçladığını ifade etti.

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağını açıklayan Kırbaş, “Bu oluşumun İzmir ticaretine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü ve güvene dayalı iş birlikleri kurarak hem İzmir ekonomisine katkı sunmayı hem de yerel üreticiyi desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Kırbaş, proje kapsamında kısa vadede İzmir’de 5 şube açmayı planladıklarını, Ege ve Marmara bölgelerinde ise toplam 10 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Orta ve uzun vadede ise Tanzim Gross’un ülke genelinde yaygınlaşmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.