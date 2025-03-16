Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor" diyerek soğuk havanın etkisini ne zaman kaybedeceğini açıkladı ve tarih verdi.

110 YILLIK SICAKLIK REKORU

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yükselmesiyle 110 yılın rekorunun kırılması bekleniyor. Salı günü ve devamındaki günlerde ise hava birden soğuyacak ve yağış görülecek. Megakentte 5 gün içinde iki mevsim yaşanacak.

Prof. Dr. Şen şunları söyledi:

"Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Bugün 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var.