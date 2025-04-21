Japonya'nın Honshu Adası'ndaki Hamamatsu Şehri'nde yaşayan Masae Furuhashi, 111 yaşında olmasına rağmen hayat dolu bir yaşamın örneği olmaya devam ediyor.

1914 yılında doğan Furuhashi, iki dünya savaşı, birçok imparatorluk değişimi ve dijital devrimi atlatmış bir yaşam ansiklopedisi olarak dikkat çekiyor.

102 yaşına kadar bisikletiyle tarlalarda gezip bonsai yetiştiren Masae, Japonların uzun ömürlülüğünün resmen canlı bir kanıtı.

Masae, çocukluğundan itibaren hareketli bir yaşam sürdürdü. Okuluna gitmek için her gün 12 kilometre bisiklet sürerken, ders çalışmayı ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi ihmal etmedi.

Genç yaşta evlenip dört çocuk sahibi olan Masae, eşini savaşta kaybettikten sonra çocuklarını tek başına büyüttü. Çiftlikte çalışarak ailesine destek oldu ve yaşlılığa kadar bağımsız bir yaşam sürdürdü.

Uzun yaşamın sırrı: "Hara Hachi Bu"

Masae'nin uzun ömür sırrı, Japonya'da yaygın olan "Hara Hachi Bu" prensibine dayanıyor.

Bu Konfüçyusçu yaklaşım, midenin %80 doluluğunda yemeyi bırakmayı öneriyor. Masae, her sabah tuzlanmış kayısı (umeboshi) yiyerek güne başlıyor ve en sevdiği yiyecek olan tatlı su yılan balığı (unagi) ile besleniyor. Unagi, yüksek protein, A vitamini ve kalsiyum içeriğiyle sağlıklı bir diyetin parçası.

Masae, hayatı boyunca insanlarla dostane ilişkiler kurdu ve kimseye kin beslemedi.

70 yaşına kadar yerel kadın derneği toplantılarına katılarak sosyal çevresini genişletti. Ona göre, çevresindeki iyi insanlar hayatını daha anlamlı kıldı.

Masae, şu anda bir huzurevinde yaşıyor ve dört kuşaktan oluşan ailesinin desteğiyle hayatını sürdürüyor. Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.