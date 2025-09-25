Arkeologlar, I. Dünya Savaşı sırasında batan Titanic'in unutulmuş kardeş gemisi HMHS Britannic’in enkazında nefes kesici bir keşfe imza attı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, mayıs ayında gerçekleştirilen bir haftalık derin deniz operasyonunda, gemiden kıymetli eserleri ortaya çıkardı.

YÜZYILLIK SESSİZLİKTİ

Titanic'i de inşa eden White Star Line tarafından 1914'te lüks yolcu gemisi olarak tasarlanan Britannic, savaş yıllarında hastane gemisine dönüştürülmüştü. 12 Kasım 1916'da yaralı askerleri taşımak için çıktığı son görevinde, Ege Denizi'nde bir Alman deniz mayınına çarparak yalnızca 55 dakikada sulara gömüldü. Gemideki 1.060 kişiden 30'u, özellikle cankurtaran botlarının hala dönen devasa pervanelere çekilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu yılki dalışta geminin çanı, iskele tarafındaki seyir feneri, gümüş kaplamalı birinci sınıf servis tepsileri, süslü Türk hamamından seramik karolar, ikinci sınıf kamaralardan bir çift yolcu dürbünü ve mükemmel şekilde korunmuş porselen bir lavabo yüzeye çıkarıldı. Lavabonun üzerinde, geminin bağlı olduğu şirketi simgeleyen parlak mavi "White Star Line" damgası dikkat çekiyor.

ZORLU BİR OPERASYONDU

Kapalı devre dalış ekipmanları kullanan 11 kişilik profesyonel ekip, yaklaşık 115 metre derinlikte ve güçlü akıntılar ile düşük görüş mesafesinde çalıştı. Bu özel donanım, dalgıçların nefeslerindeki karbondioksiti temizleyip oksijen ekleyerek kabarcık oluşturmadan daha uzun süre dalış yapabilmelerini sağladı.

Yetkililer, orijinal listede yer alan bazı eserlerin konumları veya durumları nedeniyle kurtarılamadığını açıkladı.

Çıkarılan parçalar, deniz canlılarından arındırıldıktan sonra güvenli konteynerlere yerleştirildi ve koruma işlemlerinin süreceği Atina’daki Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) laboratuvarlarına nakledildi. Eserler, yalnızca pas ve hafif aşınma izleri taşımasına rağmen büyük ölçüde sağlam durumda.

MÜZEYE KONULACAK

Britannic'ten çıkarılan paha biçilmez kalıntılar, Atina'nın Pire Limanı’nda açılması planlanan Sualtı Antikaları Müzesinin kalıcı koleksiyonunda sergilenecek. Müzenin Birinci Dünya Savaşı bölümünde, Britannic'in "yüzen saray" ve "savaş hastanesi" olarak taşıdığı çifte kimliği öne çıkarılacak.

TRAJEDİ...

265 metre uzunluğa, 27 metre genişliğe ve 48.158 brüt tonaja sahip Britannic, dönemin en büyük Britanya gemisiydi. 23 Aralık 1915'te Liverpool’dan ilk seferine çıkan gemi, 1916’daki facianın ardından 1975 yılında ünlü Fransız kaşif Jacques Cousteau tarafından keşfedildi. Yüzeyin yaklaşık 390 fit (115 metre) altında, sancak tarafına yatmış halde bulunan enkaz, büyük ölçüde sağlam kalmasıyla dikkat çekiyor.