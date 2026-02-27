TFF. 3. Lig 4. Grup'ta 22. hafta sonunda topladığı 20 puanla 11. sırada yer alan köklü Ege kulübü Altay'da kaleci krizi yaşanıyor. Pazar günü Karşıyaka ile deplasmanda İzmir derbisine çıkacak olan Siyah-Beyazlılarda dizinden sakatlık yaşayan Semih Mendeş'in ameliyat olma ihtimali bulunuyor. As kaleci Semih'in ameliyat olma durumunda ise kaleyi 21 yaşındaki genç eldiven Ulaş Hasan Özçelik devralacak.
ÇIKTIĞI 7 MAÇTA GALİBİYET YOK
Düşme hattıyla arayı açmaya çalışan Altay, genç Ulaş Hasan'ın görev aldığı 7 maçta sahadan 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlıların altyapısından yetişen Ulaş, bu süreçte kalesinde 7 gol gördü.