İzmir'de 2025 yılında, bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp (48), fon ve altın yatırımıyla yüksek kâr vaat ederek 7'si iş insanı toplam 10 kişiden yaklaşık 300 milyon TL topladı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, topladığı paraları döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdi. Özalp ile Serkan Çelik tutuklanırken mal varlıklarına da el kondu. Özalp hakkında 113 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANLAŞMALI AYRILDILAR

Yargılama süreci devam ederken, Serkan Çelik anlaşmalı olarak eşinden tek celsede boşandı. İzmir 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davada Çelik, eşine 50 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Durumu şüpheli bulan mağdurlar, Çelik'in mal varlığıyla ilgili araştırma yapılmasını talep edeceklerini söyledi.