Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde oğlu Selahattin Bilen ile yaşayan 114 yaşındaki Fatime Bilen'in bakımı oğlu tarafından karşılanıyor. 17 yıldır oğluyla beraber yaşayan Fadime Nine, 1911 Trabzon Akçaabat doğumlu. Yürümekte zorluk yaşayan yaşlı kadının 6 çocuğu var.

65 yaşındaki oğlu Selahattin Bilen tarafından bakılan Fadime Nine'ye oğlu yemek yapıyor ve kişise bakımını gideriyor. Oğluyla arasındaki bağ sayesinde hayata tutunan Fadime Nine'nin eşi 20 yıl önce vefat etti.

ANNESİNİ DE YANINA ALDI

20 yıl önce babasının vefat ettiğini ifade eden Bilen, emekli olduktan sonra memleketi Çatalzeytin'e yerleşmiş. Ve annesini de kendi yakına almış. Her gün annesinin tüm bakımlarını üstlendiğini ifade eden Bilen, annesini iyi bir şekilde yaşatmak için mücadele verdiğini belirtti.

TEK BİR HAYALİ VAR

Fadime Bilen ise oğlunu çok sevdiğini kaydederek, "Bana bakıyor. Yemeği yapar, çorba pişiriyor. Ekmekleri keser, yağlar, çayımı yapıyor. Oğlum olmasa ben şimdiye kadar ölmüştüm. Oğlum baktı bana. Oğlumu dünyaya, kimseye değişmem. Bazen kızdırıyorum onu, gider biraz sonra dönüp gelir." ifadelerini kullandı.

Bilen'in en büyük istediği ise memleketi Trabzon'a gidip akrabalarını görmek.