TCK’daki 38 ayrı suç ile Terörle Mücadele Kanunu ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 302-339’uncu maddelerinden hükümlü bulunanlar aftan yararlanamayacak. Bu maddeler “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, TBMM ve hükümete karşı suç, silâhlı isyan, suç için anlaşma, silâhlı örgüt kurma, casusluk” gibi suçları öngörüyor. Bu maddelerdeki suçlar ile terör ve örgüt suçları hariç 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen her tür suç bu kapsama girecek ve hükümlüler tahliye edilecek.

3 YIL ERKENE ALINDI

Halen kapalı cezaevinde bulunan ve 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyen hükümlüler 3 yıl daha erken açık cezaevine geçip, denetimli serbestliğe ayrılarak tahliye olabilecek. Teklif ile kasten adam öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti de dahil birçok ağır suç hükümlüsü de denetimli serbestlik ile kapsama giriyor. Yasa teklifinde affın kapsamı ve istisnalar da ayrıntılı olarak düzenlendi.

TCK’daki 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlar için otomatik ceza indirimi öngören maddenin kaldırılmasından ise vazgeçildi.

Cezaevleri tıklım tıklım

Toplam kapasitesi 304 bin 964 kişi olan cezaevlerinde 420 binden fazla kişi tutuluyor. Doluluk oranı yüzde 138.1, kapasite fazlası ise 116 bin 18.